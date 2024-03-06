Космический зонд ЕКА «Марс-Экспресс» исследовал район вблизи северного полюса Красной планеты, где песчаные дюны встречаются со слоями льда. Ледяные отложения, вероятно, содержат важную информацию о климате Марса.

Космический зонд ЕКА «Марс-экспресс» (Mars Express) находится на орбите Красной планеты с конца 2003 года, предоставляя исследователям и любителям астрономии впечатляющие изображения. В прошлом году, чтобы отметить свое 20-летие, Mars Express отправлял на Землю новое изображение Марса каждые 50 секунд в рамках часового видеопотока.

Марс до сих пор хранит много загадок. Изображение из открытых источников

ЕКА опубликовало фотографию, на которой показан регион, расположенный очень близко к северному полюсу Марса. Этот регион, называемый Planum Boreum, является частью обширной области песка и льда, окружающей Северный полюс.

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Северное плато (Planum Boreum) имеет диаметр 1000 километров. Толщина слоев, которые там накапливаются, достигает трех километров. На фотографии, сделанной стереокамерой, песчаные дюны и слои льда кажутся слившимися воедино.

Особое впечатление на исследователей произвели слои льда, смешанные с пылью.

Марсианский регион Planum Boreum: песчаные дюны встречаются со слоями льда. Фото: ЕКА

В частности, на фото слева можно увидеть огромную полосу волнистых песчаных дюн, протянувшуюся более чем на 150 километров. Справа более гладкая и нетронутая местность. По данным ЕКА, здесь нет никаких признаков эрозии или ударов метеоритов. Это признак того, что это относительно молодая поверхность, которая регулярно сужается.

Между ними находятся две полукруглые скалы, ширина большей из которых составляет около 20 километров. По словам ЕКА, крутые скалы возвышаются на несколько километров. Кстати, Mars Express будет летать вокруг Марса до 2026 или 2028 года и делать больше фотографий. В первую очередь станция наблюдает и анализирует климат Марса. Возможно, новые данные предоставят исследователям важные сведения о существовании жизни на Красной планете.