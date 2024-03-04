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Electrek: Коренные американцы строят огромную солнечную электростанцию
Одну из крупнейших фотоэлектрических систем в США построят в резервации в Колорадо за миллиард долларов.

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Одну из крупнейших солнечных электростанций в США построят на 1600 гектарах земли на юго-западе американского штата Колорадо. Ожидается, что проект Sun Bear («Солнечный медведь») будет состоять из 2,2 миллиона фотоэлектрических модулей и генерировать 971 мегаватт электроэнергии. 

Огромной солнечной системой будет управлять племя Уте Маунтин Уте (Ute Mountain Ute), которое работает над проектом вместе с Canigou Group. Согласно Википедии, племя Ute Mountain Ute — одно из трех признанные на федеральном уровне. Canigou Group предоставляет услуги, связанные с энергией из возобновляемых источников.
Солнечная электростанция. Изображение: EPA/TANNEN MAURY

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Как сообщает портал Electrek, стоимость проекта составит миллиард долларов. Благодаря проекту появится много рабочих мест. На этапе строительства потребуется около 1000 рабочих, а компания пригласит не менее 50 специалистов на полную занятость. Произведенная электроэнергия будет поступать потребителям в Колорадо и за его пределами.


«Мы зависели от ископаемого топлива, такого как нефть и газ, в течение длительного времени, вероятно, более 50 лет», — сказал Мануэль Харт, руководитель племени. 

По его словам, возобновляемая энергия — это будущее. Бесплодная земля заповедника с 250 солнечными днями в году идеально подходит для проектов использования солнечной энергии. Племя Уте Маунтин Уте имело хороший опыт использования фотоэлектрических систем. В 2020 году открылась солнечная электростанция, обеспечивающая электроэнергией казино Ute Mountain — важный источник дохода для коренных американцев — и отели. Мощность системы составляет 1 мегаватт. Так что проект Sun Bear будет ещё более масштабным.

#технологии #энергетика #электроэнергия #солнечная энергетика
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