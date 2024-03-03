Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высокопоставленных немецких офицеров о потенциальном использовании ракет Taurus.

Российские СМИ опубликовали внутренний разговор офицеров немецких ВВС, поставив тем самым в неловкое положение Бундесвер и федеральное правительство. Впервые записи представила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Существует большая вероятность, что другие сведения, имеющие отношение к безопасности, могли быть перехвачены.

Маргарита Симоньян. Фото: РИА Новости

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На выходных канцлер Олаф Шольц говорил об «очень серьезной проблеме» в связи с этим инцидентом. Отвечая на вопрос немецкого агентства печати о возможном ущербе внешней политике, он сказал во время визита в Рим:



«Необходимо очень тщательно и незамедлительно расследовать инцидент».





Итак, в пятницу, 1 марта, Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора между офицерами, в которой они обсуждали сценарии эксплуатации немецкой крылатой ракеты Taurus в случае ее доставки на Украину.

Истребитель Eurofighter испытывает крылатые ракеты Taurus. Фото: Philipp Hayer/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 На совещании, запись которого попала в СМИ, четыре офицера, в том числе глава ВВС Инго Герхарц, обсуждают сценарии эксплуатации Taurus в рамках подготовки к разговору с министром обороны Борисом Писториусом. Они приходят к выводу, что быстрая доставка ракет и их развертывание будут возможны только при участии немецких солдат. Подготовка украинских солдат к миссии с использованием ракет под их собственным руководством возможна, но займет месяцы. Обсуждалось также возможное разрушение Крымского моста.

На записи также слышно, что на политическом уровне нет решения о поставке требуемых Киевом крылатых ракет. Канцлер Шольц оправдал отказ от поставки Taurus тем, что тогда Германия может быть втянута в конфликт.



«Мы не должны быть связаны с местами и целями, которые может поразить предоставляемое нами оружие», — заявил он в начале прошлой недели.





Олаф Шольц. Фото: AP Photo / Markus Schreiber

На встрече с общественностью в Дрездене он позже объяснил, что оружие может попасть в руки российских военных, если его неправильно использовать.

Каким образом Россия получила запись, сейчас выясняет Служба военной контрразведки (MAD). Судя по всему, офицеры общались друг с другом через коммуникационное приложение Webex.

Напомним, еще в мае прошлого года Владимир Зеленский призвал к более активной международной поддержке Украины. Требования включало передачу истребителей F-16. У Германии нет самолетов этого типа, но немцы могли бы помочь Украине крылатыми ракетами Taurus KEPD 350.

Полковник Родерих Кизеветтер заявил, что существует возможность передачи этого типа ракет Украине. Было бы легко интегрировать Taurus с истребителями F-16.

Taurus — одна из самых современных ракет ВВС Германии. Самолетам не нужно проникать в воздушное пространство противника, а можно проводить атаку с расстояния до 500 километров.

Taurus KEPD 350 — это ракета, способная самостоятельно находить цель. Taurus оснащена реактивным двигателем, датчиками наведения и металлической колбой, наполненной взрывчаткой, весом около 400 кг. Этот металлический штифт, получивший название «Мефисто», может пробить несколько этажей подземных бункеров. Конечно, его можно использовать и по надземным целям.

Taurus трудно обнаружить радаром противника, потому что ракета движется на малой высоте всего 50 метров. Траектория полета заранее спланирована. Радар сравнивает высотный профиль окружающей местности с сохраненными данными, а инфракрасный датчик распознает важные путевые точки, такие как мосты или реки. Taurus также имеет спутниковую навигацию с использованием GPS.

До сих пор неясно, действительно ли Германия предоставит Taurus для использования на Украине. Великобритания ранее пообещала поставить крылатую ракету Storm Shadow, а Франция намерена поставить крылатую ракету SCALP-EG. По некоторым данным, Storm Shadow уже используется на Украине.

10 лет назад ракета Taurus стоила около 950 000 евро. Taurus до сих пор использовалась только на истребителях Tornado ВВС Германии. Будущее Taurus неясно: Tornado планируется вывести из эксплуатации в 2030 году и заменить самолетом-невидимкой F-35A.

Немецкое правительство ранее не могло решить, какое оружие следует отправлять в Киев. В частности, активно обсуждалась поставка основного боевого танка Leopard 2 со складов третьих стран. В конечном итоге Берлин дал добро на поставку, а также предоставил 18 танков из собственных запасов.