Китайский космический корабль стартует на орбиту уже в 2027 году. На его борту будут 7 человек.

Китай планирует запустить на орбиту многоразовый корабль уже через 3 года. Если полет увенчается успехом, Китай может расширить свое влияние в космосе, сообщает EurAsian Times.

Изображение из открытых источников



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Сообщается, что корабль сможет перевозить 7 человек (называемых тайконавтами) и сыграет решающую роль в строительстве космической станции и лунной посадочной станции. Многоразовые ракеты и космические корабли имеют ключевое значение для рентабельного вывода техники на орбиту. Кроме того, они могут поддерживать более высокую частоту пусков, чем ракеты одноразового применения.

Китай ранее продемонстрировал свои возможности, когда удерживал космический корабль на околоземной орбите в течение 276 дней, прежде чем вернуть его на Землю. Китайская государственная аэрокосмическая компания China Aerospace Science and Technology хотела сохранить проект в секрете, но частная компания LeoLabs сообщила, что космический корабль «неоднократно состыковывался с другим объектом или захватывал его», находясь на орбите.

Эксперты предполагают, что такой космический корабль может быть использован для «мониторинга, нарушения и прямого нападения на объекты противника в космосе». С другой стороны, корабль может «взаимодействовать с дружественными системами» или даже ремонтировать их.

По данным Китайского бюро пилотируемых космических технологий, космический корабль должен быть пригоден для полетов на низкую околоземную орбиту, а также для исследований в более глубоком космосе. Вместимость 7 человек сопоставима с возможностями американских кораблей.

Новый корабль также будет использоваться для китайских лунных десантных миссий. Ученые работают над отдельным посадочным модулем, который доставит экипаж, ровер и другое оборудование на поверхность Луны. Миссию планируется завершить к 2030 году.

Чтобы космический корабль можно было использовать повторно, он должен прежде всего быть термостойким. Для этого были разработаны новые материалы, которые выдерживают температуру 1600°C и на 30% легче, чем материалы, ранее использовавшиеся для теплозащитного экрана. По информации китайских СМИ, ключевые компоненты космического корабля должны быть использованы до 10 раз.

Частично многоразовые ракеты — важный элемент успеха космической компании SpaceX. В результате намного больше спутников Starlink можно вывести на орбиту значительно дешевле, чем с помощью обычных ракет. Starship SpaceX также должен быть многоразовым и уже завершил первые испытания.