Microsoft предоставляет некоторые новые функции искусственного интеллекта в Windows 11.

Искусственный интеллект лежит в основе новой стратегии Microsoft в отношении Windows 11. В частности, все большее значение приобретает недавно представленный инструмент Copilot, который по сути является вариантом чат-бота OpenAI ChatGPT.

Microsoft хочет расширить Copilot дополнительными функциями в 2024 году. Изображение из открытых источников

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Производитель программного обеспечения делает части новых функций доступными уже сейчас, но в некоторых случаях пользователям придется подождать их несколько недель. Появится клавиша Copilot на новых клавиатурах ПК с Windows 11, обновится значок Copilot на панели задач, а также появится возможность закреплять, откреплять и изменять размер окна Copilot.

Microsoft постоянно расширяет возможности ИИ. Изображение: Microsoft

Например, плагины для таких приложений, как Opentable, Shopify и Kayak, можно использовать с Copilot. Это означает, что резервирование столиков в ресторанах, подключенных к Opentable, может быть инициировано через Copilot.

Основные приложения Windows получают поддержку искусственного интеллекта. ИИ расширит их возможности и упростит использование Windows. В дополнение к новым функциям Copilot в приложении «Фотографии» появятся функции редактирования. Появится новая функция под названием «генеративное удаление». Она позволяет выбирать и удалять нежелательные объекты на изображениях. Пользователи Adobe или Google Photos давно знают об этой функции, и теперь она добавляется в системное приложение в операционной системе.

Управление настройками ПК будет упрощено. Например, войдя в Copilot, можно будет управлять некоторыми функциями устройства — в том числе, включать или выключать режим энергосбережения. Параметры специальных возможностей также интегрированы в Copilot. Это означает, среди прочего, что экранную лупу больше нельзя найти в меню, а можно включить через подсказку Copilot.

Copilot играет важную роль в браузере Edge. Помимо возможности использовать Copilot для поиска в Edge, ИИ может уточнять найденный результат. Нужно отметить текст в результатах поиска и отправить его в Copilot.

Кроме того, Copilot в Edge теперь способен искать видео и упорядочивать их по интерактивным меткам времени. Помощнику Copilot можно задать вопросы по видео. ИИ-помощник будет использовать скриншоты для поиска.

Первоначально только участники бета-программы Windows Insiders получат возможность использовать смартфоны и планшеты на базе Android в качестве камер для ПК-приложений, в некотором смысле как веб-камеры. По словам Microsoft, любое видеоприложение для Windows сможет воспользоваться преимуществами этой интеграции. Недавно Apple представила аналогичную функцию для подключения iPhone и Macbook.

Должна появиться возможность использовать переднюю и заднюю камеры, а также любые эффекты, предлагаемые соответствующей камерой. Требуется Android версии 9 или выше, а также последняя версия приложения Link to Windows из Play Store.

В Windows расширена область настроек Bluetooth. Функцию «Использовать как подключенную камеру» можно включить для соответствующего мобильного устройства. Пока неясно, когда эта функция станет общедоступной.

В апрельском обновлении производитель программного обеспечения собирается предлагать устройствам, распознаваемым как неуправляемые, возможность обновления до Windows 11, если это допускает спецификация устройства.



