Три грузовых корабля управляются из центра управления в тестовой эксплуатации. Технология призвана восполнить нехватку квалифицированных рабочих.

Бельгийская компания Seafar совместно с судоходными компаниями HGK и Deymann открыла первый в Германии центр дистанционного управления судами внутреннего плавания. Оттуда шкиперы проводят грузовые суда через Рейн между Роттердамом и Бонном.

Один из кораблей с дистанционным управлением, который Seafar эксплуатирует уже 3 года. Фото: Seafar



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В распоряжении рабочих станции на суше те же элементы управления и дисплеи, что и на борту. Корабли оснащены множеством камер. Капитаны корабля могут видеть всё окружение и сам грузовой корабль на нескольких мониторах одновременно.

На этом маршруте в опытной эксплуатации находятся 3 судна. Они укомплектованы экипажем, но управляются дистанционно. С 2025 года экипаж будет сокращен, и на борту будет только один шкипер.

Seafar уже более 3 лет эксплуатирует несколько грузовых судов с дистанционным управлением на внутренних водных путях Бельгии. Частично автоматизируя доставку грузов, они хотят решить проблему нехватки квалифицированных рабочих в отрасли.

Все меньше и меньше людей готовы непрерывно работать на корабле неделями. Обычно капитаны находятся на борту 14 дней, а затем 14 дней отдыхают. Дистанционное управление позволит работать посменно.