Правительство США обеспокоено тем, что китайские электромобили могут собирать ценные данные.

Президент США Джо Байден не хочет, что бы на рынке присутствовали электромобили из Китая. В четверг, 29 февраля, Байден принял первые меры по прекращению импорта китайских электромобилей, сообщает New York Times. Байден хочет ограничить поставку не только электромобилей из Поднебесной, но и любые автомобили, которые устанавливают интернет-соединение с Китаем и таким образом могут передавать туда данные.

Китайский электрокар Nio ET5. Фото: Nio Первым шагом к запрету китайских автомобилей с подключением к интернету является расследование, начатое Министерством торговли США. Будут тщательно изучены риски безопасности, создаваемые транспортными средствами.

реклама

Однако на этом регуляторы не остановятся – ряд мер призван не допустить попадания дешевых электромобилей из Китая на рынок США. Электромобили из Китая продаются в США менее чем за $11 000. Сопоставимые автомобили американских производителей стоят значительно дороже.

По данным New York Times, американские производители, такие как Tesla, лоббировали такие ограничительные меры в отношении электрокаров из Китая. Недавно автогигант Илона Маска обогнал китайскую компанию BYD как крупнейшего продавца электромобилей. Байден, похоже, серьезно обеспокоен угрозами со стороны КНР.

«Китай хочет доминировать на автомобильном рынке», — заявил глава государства.

По его словам, китайские электромобили могут наводнить американский рынок, создавая «угрозу национальной безопасности».

Министерство торговли США внимательно присматривается к китайскому автомобильному программному обеспечению. Правительство опасается, что Китай может отслеживать, по каким маршрутам ездят граждане США на своих автомобилях. Другая информация, например, какие подкасты они слушают во время вождения, также может отслеживаться.

Правительство США напоминает, что американские производители, такие как Tesla, обязаны использовать китайское программное обеспечение, если они продают свои автомобили в Китае. Многие из транспортных средств также могут автоматически подключаться к инфраструктуре США и считывать ценные данные — например, со смартфонов и других автомобилей.

Немедленного прекращения импорта электромобилей не будет. Первым шагом станут ограничения для китайских компаний при выводе автомобилей на рынок США. Например, налог на импорт китайских электромобилей может быть дополнительно увеличен.