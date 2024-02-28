Согласно новому исследованию, когда зонд НАСА DART врезался в астероид Диморфос в сентябре 2022 года, удар мог вызвать «глобальную деформацию» космической породы. Этим и объясняется его значительный сход с орбиты.

Ночью 27 сентября 2022 года зонд НАСА DART врезался в астероид Диморфос на скорости 22 000 км/ч. В конце февраля 2024 года астрофизики подтвердили, что в ходе миссии DART астероид был разрушен. По новым данным, удар спровоцировал «глобальную деформацию» космической породы.

Фото: REUTERS / NASA/Johns HopkinsПервые данные после столкновения осенью 2022 года зафиксировал небольшой спутник LICIACube итальянского космического агентства ASI. Микроспутник был запущен в космос космическим кораблем DART и следил за ударом с безопасного расстояния. Вскоре после столкновения, которое НАСА использовала для проверки того, могут ли траектории астероидов измениться и каким образом, две камеры спутника сделали первые снимки. На них были видны обломки зонда после удара. Микроспутник также сделал снимки другой стороны астероида.

Для записи микроспутник, отследивший столкновение с безопасного расстояния, приблизился к астероиду на расстоянии в 55 километров. Столкновение зонда зафиксировали и телескопы на Земле. Итальянский проект сотрудничал с южноафриканской обсерваторией Кляйн Кару. Астрономы из проекта ATLAS, системы раннего предупреждения о столкновении с астероидами, базирующейся на Гавайях, также задокументировали столкновение. 12-часовая орбита Диморфоса в результате удара зонда изменилась.

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После столкновения собственно и началось исследование. Цель миссии: проверить, как в будущем можно будет отклонять с траектории опасные астероиды. Новое исследование, проведенное учеными из Берна, показывает, что целевой астероид представляет собой рыхлую кучу обломков. Он стал «совершенно другим телом» после столкновения.

Результаты объясняют, почему орбита астероида изменилась больше, чем ожидалось, из-за преднамеренного столкновения с зондом DART. Международная исследовательская группа во главе с Бернским университетом смоделировала воздействие на астероид с помощью компьютерных моделей. Моделирование предполагает, что астероид представляет собой груду обломков, слабо удерживаемых гравитацией. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Если бы это была единая каменная глыба, из астероида при ударе было бы выброшено меньше материала. Этот выброшенный материал играет большую роль в отклонении орбиты, чем сам удар.

Целью НАСА было сократить орбиту Диморфоса примерно на 10 минут. Эта цель была явно превышена: сокращение составило 33 минуты. До сих пор подозревалось, что к этому как-то причастен выброшенный после удара материал. Только теперь, в конце февраля 2024 года, теория подтвердилась.

Эта миссия стала первым маневром в космосе, направленным на проверку защиты от астероида, угрожающего Земле. НАСА надеялось, что миссия по защите от астероидов, стоимость которой составляет около $330 млн, позволит понять, как можно защитить Землю от приближающихся небесных тел. Диморфос не представлял угрозы для человечества.

Миссия НАСА активно освещалась в СМИ. А Google отметила успешную миссию так называемой пасхалкой в своем поисковике. Вместо того чтобы врезаться в настоящий астероид, оператор поисковой системы позволял анимированному зонду «врезаться» в результаты поиска. Такая опция была реализована программистами после завершения миссии в 2022 году. Все это работало следующим образом: если ввести «Dart Mission» в поле поиска и нажать на символ поиска или клавишу ввода, зонд появлялся с левой стороны экрана.

Компания Google спрятала во многих своих продуктах так называемые пасхалки, небольшие анимации или игры, которые появляются при вводе определенных терминов в поиске Google или по комбинациям клавиш.