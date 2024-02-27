Чарльз Оппенгеймер, Ричард Брэнсон и многие другие знаменитости в открытом письме призывают лидеров стран предотвратить угрозу со стороны ИИ. «Неконтролируемый» ИИ представляет серьезную угрозу для человечества.

«Наш мир находится в большой опасности. Мы сталкиваемся с рядом угроз, которые ставят под угрозу все человечество» — так начинается открытое письмо, написанное организацией The Elders (рус. Старейшины), основанной Нельсоном Манделой совместно с некоммерческой организацией Future of Life Institute.

Фото: WikimediaПисьмо подписали такие знаменитости, как миллиардер Ричард Брэнсон, экологическая активистка Луиза Нойбауэр, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, актриса Кейт Бланшетт и внук Роберта Оппенгеймера Чарльз Оппенгеймер. Все они требуют более эффективных руководящих решений – в том числе и в отношении ИИ.

В письме сказано, что лидеры стран не действуют «с необходимой мудростью и безотлагательностью», а просто реагируют на «экзистенциальные угрозы», такие как климатический кризис, «неконтролируемый» ИИ, пандемии и ядерное оружие.

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Что касается искусственного интеллекта, «пока неизвестно, насколько велики будут новые риски, связанные с ИИ». Однако ввиду накопившихся угроз человечество находится «на грани». Сейчас необходимо решительное сотрудничество «лиц, принимающих решения, которые понимают актуальность экзистенциальных угроз». Ранее человечество с ними не сталкивалось, пишут эксперты.

В преддверии саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в сентябре 2024 года, Оппенгеймер, Брэнсон и другие известные люди призывают к международному сотрудничеству. По их словам, «знания и ресурсы для преодоления проблем» доступны, но чтобы их использовать, человечество должно объединиться.