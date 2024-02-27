Тепло для процесса пивоварения часто вырабатывается с помощью газа. Пивоварни хотят использовать альтернативные источники энергии.

Чтобы произвести пивной напиток из ячменного солода и хмеля, требуется множество производственных этапов и энергии. До сих пор природный газ в основном использовался для нагрева затора и кипячения сусла.

Помимо выработки тепла, при создании пива производится много выбросов парниковых газов, например, во время доставки ингредиентов, упаковки или использовании углекислого газа (он как бы закачивается в бутылку). Многие производители пива хотят сократить выбросы из-за защиты климата, а также по экономическим причинам. Сусло производится в варочном цехе. Для этого требуется много тепловой энергии. Фото: EPA/MARTIN DIVISEKТак, пивоварня Murau (расположена в городе Мурау, Австрия) получает тепло для своих производственных процессов в виде горячей воды от близлежащей электростанции, работающей на биомассе. Два года назад более 90% пивоваренных заводов зависели от природного газа. Раньше Murau требовалось 900 000 литров нефти для производства горячего пара для специальных процессов. Теперь тепло поступает от электростанции.

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Heineken проводит масштабную кампанию по декарбонизации. Siemens анализирует энергетические потребности пивоваренных заводов, вносит предложения по улучшениям и реализует их. Среди прочего, некоторые производственные процессы, в которых раньше в основном использовался горячий пар, электрифицируются.



«Это возможно, в том числе, за счет использования тепловых насосов», — объясняет Siemens.

Модернизация производства будет дорогостоящим. Утилизация CO2 окупается относительно быстро. Газ образуется в процессе ферментации, его можно улавливать и добавлять обратно в пиво на более поздних этапах производственного процесса — вместо использования покупного CO2.

Помимо декарбонизации производства, пивоварни также уделяют больше внимания транспортировке. Пивоварня Murau тестирует использование водородных и аккумуляторно-электрических грузовиков, а автопарк уже электрифицирован. Heineken использует электрические грузовики для перевозки пива между Нидерландами и Германией.