Распродажа биткоинов майнерами продолжается и достигает беспрецедентного уровня. По данным агрегатора данных CryptoQuant, только за последние три недели крупные инвесторы продали BTC на сумму $35 млрд.

Продажа майнерами резервов биткоина продолжается — об этом сообщают эксперты из аналитической платформы CryptoQuant. По информации платформы, за последние три недели майнеры и другие киты продали около 700 000 BTC.

Изображение из открытых источниковИтак, с начала года наблюдается рост продаж биткоин-резервов майнерами. С одной стороны, это связано с восстановлением цены биткоина. С другой стороны, приближается халвинг, что может привести к падению доходов майнеров.

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Прогноз от Grayscale предполагает банкротство многих майнеров. Соответственно, 2024 год окажет очищающее воздействие на отрасль. Слабые компании станут неплатежеспособными. Майнеры продавали свои накопленные резервы в течение последних нескольких недель. Это свидетельствует об обеспокоенности по поводу слабеющего рынка криптовалют. Исходя из текущей рыночной стоимости, 700 000 BTC соответствуют $35 млрд.

Чтобы обеспечить максимально удобный и быстрый процесс продаж в больших объемах, некоторые криптобиржи предлагают так называемую внебиржевую торговлю. Монеты продаются напрямую на криптовалютную биржу по заранее определенной стоимости, поэтому не наблюдается падение цены криптовалюты. По данным CryptoQuant, помимо майнеров, другие крупные инвесторы, должно быть, также продали биткоины в феврале.

Платформа CryptoQuant изучила адреса, с которых продавались монеты. Аналитики пока не раскрыли, какой тип китов участвует в продаже наряду с майнерами.

По данным CryptoQuant, именно после того, как BTC недавно преодолел отметку в $50 000, началась распродажа. Последний раз биткоин котировался на уровне $50 000 в 2021 году. Для майнеров и других китов этот психологически ключевой уровень, очевидно, послужил стартовым сигналом для начала продаж. Компаниям необходимо получить прибыль и, таким образом, подготовиться к более трудным временам, которые ожидаются после халвинга.

Проданные монеты часто направлялись непосредственно в спотовые биткоин-ETF. В январе они получили одобрение в США и с тех пор пользуются огромным спросом.