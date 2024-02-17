Новая тепловизионная система компании Teledyne Flir позволяет снайперам видеть пули на расстоянии более 2 километров.

Компания Flir давно разрабатывает тепловизионную технику. Ранее она выпускала тепловизионные насадки для смартфонов. В середине февраля Teledyne Flir (Teledyne приобрела Flir в 2021 году) представила тепловизионный снайперский прицел, позволяющий стрелкам днем и ночью видеть траекторию полета пули на расстоянии до 2200 м.

Чтобы видеть пули в полёте, обычно используются трассирующие снаряды. У них поражающие элементы начинают светиться в полёте, оставляя яркий, хорошо видимый след. Поскольку стрелки видят точную траекторию полета, то могут при необходимости скорректировать прицел. Такая техника ведения стрельбы имеет очевидный недостаток: враги могут видеть, откуда был произведен выстрел.

Винтовка с термоприцелом HISS-HD. Фото: Teledyne Flir

Технология системы ThermoSight HISS-HD позволяет снайперу видеть в прицеле пули так же четко, как если бы это были трассирующие снаряды, на большом расстоянии, даже при дневном свете. Чтобы сделать это возможным, датчик изображения в системе оснащен охладителем, благодаря которому снижается тепловой «шум» и увеличивается разрешение. Технология позволяет снайперу точно видеть тепловой след пули во время её полета.

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ThermoSight HISS-HD — не первая подобная система на рынке, но первая с таким высоким разрешением и мощностью (кратностью), как поясняют в компании. Систему можно легко комбинировать с различными оптическими прицелами и системами вооружения.

Прицел винтовки водонепроницаем и имеет автофокусировку. Он предназначен для снайперов, пулеметчиков и солдат, выполняющих задачи разведки, охраны и наблюдения. Он также имеет пульт дистанционного управления и может быть настроен для записи видео.