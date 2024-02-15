Криптовалютные фирмы Chainalysis, Fireblocks и Gauntlet оказались в списке 50 ведущих финтех-компаний в 2024 году по версии Forbes.

Издание Forbes представило список 50 ведущих финтех-компаний в 2024 году. Среди них значатся криптовалютные фирмы Chainalysis, Fireblocks и Gauntlet. На это 14 февраля обратил внимание портал forklog.

Изображение: forklog У компании Chainalysis сейчас 300 клиентов в нескольких десятков стран. При этом 70% бизнеса приходится на государственный сектор. Об этой фирме слышал каждый пользователь криптовалют.

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Если вы читали в аналитических материалах о мошенничестве с криптовалютой, взломе блокчейна или фиктивной торговле NFT, то за этим часто стоит одна компания: Chainalysis из Нью-Йорка. Проект специализируется на углубленном анализе блокчейнов в последние годы и не только публикует эти данные, но и продает их государственным организациям, финансовым учреждениям и, конечно же, компаниям, работающим в криптосекторе.

Chainalysis входит в число самых ценных компаний в секторе блокчейнов. Недавно новым главным инвестором стал GIC (Government of Singapore Investment Corporation), то есть суверенный фонд благосостояния из Сингапура. Будучи финансовым центром Юго-Восточной Азии, Сингапур сам по себе является важным местом для криптоиндустрии. Существующие инвесторы Chainalysis — известные компании, в том числе Accel, Coatue, Paragim, Benchmark и Ribbit.

Среди клиентов Chainalysis — государственные учреждения, фондовые биржи, финансовые учреждения, страховые компании и занимающиеся кибербезопасностью фирмы. Совсем недавно внимание привлекла передача данных о легендарном взломе The DAO. Также важным для бурно развивающейся индустрии NFT был отчет компании о криптопреступлениях за 2023 год, в котором освещались мошеннические сделки, предназначенные для искусственного увеличения объема торгов.

В число клиентов нью-йоркской компании входят Square, Bitstamp, Gemini и Bitpay, а также традиционные банки, такие как Barclay и Commonwealth Bank. Каждый месяц отслеживаются транзакции блокчейна на сумму около $400 млрд.

Компания Fireblocks из Нью-Йорка стала важной частью криптоиндустрии как поставщик технической инфраструктуры. Такие организации, как Bank of New York Mellon и Crypto.com используют программное обеспечение фирмы для предоставления широкого спектра услуг, связанных с цифровыми активами (например, кошельками), токенизацией, DeFi, платежами, NFT. Говорят, что цифровые активы на сумму $45 млрд управляются с помощью технологии Fireblocks. Поддерживается 1000 различных криптоактивов.

В основе Fireblocks лежат так называемые технологии SGX и MPC — сокращения от «Software Guard Extensions» и «Multiparty Computation» — они в первую очередь предназначены для обеспечения безопасного хранения криптоактивов для миллионов клиентов. Это не всегда работает — клиент компании Crypto.com пару лет назад был вынужден возместить ущерб 400 своим клиентам после взлома, в результате которого были украдены активы на сумму более $15 млн.

Gauntlet не такая известная компания в криптопространстве. Она помогает DeFi-проектам, предоставляя инструменты для оптимизации ключевых параметров протоколов.