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kosmos_news
Verge: Люди массово возвращают недавно купленные Apple Vision Pro
В настоящее время в социальных сетях появляется все больше сообщений о том, что многие покупатели возвращают гарнитуры Vision Pro. Журналисты Verge выяснили причину этого.

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В соцсетях появляется все больше сообщений с критикой Apple Vision Pro. Покупатели новинки пишут, что возвращают гарнитуру в магазины. Apple начала поставки по предзаказам и продажи Vision Pro в США 2 февраля. Завтра, в пятницу 15 февраля, пройдет ровно 2 недели с начала продаж. Согласно политике Apple, вернуть устройство в магазин можно в течение 14 дней после покупки.Изображение: REUTERSМногие покупатели жалуются на проблемы с самочувствием при использовании гарнитуры как на причину возврата гарнитуры. Пользователи испытывают головокружение, головные боли; наблюдается покраснение глаз. В принципе, это неудивительно. Подобные проблемы у людей существуют при использовании практически всех гарнитур виртуальной реальности, выпущенных в последние годы.

Одним из покупателей, которые возвращают Vision Pro, является сотрудник издания The Verge Паркер Ортолани. В статье для Verge он пишет, что за продуктом «будущее». Однако текущая версия очень неудобна в использовании. Гарнитура слишком сильно напрягает глаза. Справедливости ради, издание отмечает, что у некоторых пользователей гарнитуры возникают серьезные проблемы и они не могут носить VR-очки даже в течение 5 минут, но у других пользователей проблем вообще нет.

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Многие пользователи также критикуют вес VR-очков. Центр тяжести находится перед глазами, поэтому при их ношении голова вытягивается вперед и опускается под весом устройства. Создается нагрузка на шею.

Некоторые люди возвращают Vision Pro по другим причинам. Возможно, многие блогеры и журналисты заказывали VR-очки только для обзора новинки. Большинство покупателей, скорее всего, задумаются: стоит ли покупать Vision Pro за $3500.

#apple #техника #технологии #гарнитура #vision pro
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