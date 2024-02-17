Устаревшие спутники полностью функциональны Starlink, но будут уничтожены. Они сгорят при входе в атмосферу Земли в течение следующих 6 месяцев.

SpaceX объявила, что удалит из космоса 100 своих спутников Starlink в рамках управляемого спуска аппаратов с орбиты. В течение следующих нескольких месяцев спутники будут намеренно спускать так, чтобы они сгорели в атмосфере Земли.

Фото: APA/AFP/MARIANA SUAREZ

По данным SpaceX, подлежащие уничтожению аппараты — это «спутники Starlink первого поколения». Все они в настоящее время работоспособны. Однако команда SpaceX, как сообщается, обнаружила общую проблему в этой партии спутников.

В чем именно проблема, не уточняется. Однако она может привести к «увеличению вероятности провала миссий». В данном случае это означает, что спутником больше нельзя будет управлять с Земли и, следовательно, он не сможет контролируемым образом упасть на планету и сгореть в атмосфере в конце своего срока службы. Спутники превратятся в опасный космический мусор, который будет вращаться вокруг Земли еще долгие годы. В случае спутников Starlink, которые размещаются на высоте менее 600 км, срок службы составляет не более 5 лет.

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Если они столкнутся с другими спутниками, активными или неактивными, может образоваться поле обломков диаметром несколько километров. Это, в свою очередь, ставит под угрозу другие спутники и космические корабли на их орбитах. Если в результате они также будут уничтожены, поле обломков продолжит расти, пока большая часть спутников Земли не будет окончательно уничтожена. Этот сценарий известен как каскадный эффект и синдром Кесслера.

Чтобы этого не произошло, для спутников первого поколения будет инициирован контролируемый вывод в атмосферу Земли. После команды о манёвре спутникам потребуется около 6 месяцев, чтобы достичь атмосферы Земли, где они и сгорят. Их можно заставить падать быстрее. Но если не спешить, то аппараты остаются полностью управляемыми, и существует меньший риск слишком близкого приближения к другим спутникам во время манёвра.

У SpaceX в космосе сейчас почти 6000 спутников Starlink. С момента первых запусков была дана команда сойти с орбиты 406 спутникам. Большинство из них уже завершили соответствующий манёвр и сгорели в атмосфере Земли. 17 из них в настоящее время выполняют манёвр схода с орбиты «пассивно». Это означает, что ими больше нельзя управлять, но ранее они были установлены на курс, который приведет к предсказуемому краху. По данным SpaceX, эти 17 спутников будут «полностью контролироваться».

SpaceX подчеркивает, что 100 спутников, которые вскоре будут уничтожены, не окажут влияния на работу интернета Starlink для пользователей. Компания может отправлять в космос более 200 новых спутников каждый месяц. План SpaceX — разместить в космосе 42 000 активных спутников.

По состоянию на декабрь 2023 года у Starlink более 2,3 миллиона активных пользователей. Необходимое для использования интернета оборудование стоит $450. Ежемесячная подписка на интернет-услугу начинается от $50.