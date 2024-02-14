Древнее сооружение была обнаружено случайно во время картографической миссии в Балтийском море.

Исследователи случайно обнаружили в Балтийском море почти километровую каменную стену возрастом 10 000 лет. Сооружение находится в Мекленбургском заливе и, вероятно, было создано охотниками и собирателями. Об этом 14 февраля пишут многие СМИ, в том числе ТАСС.

Эта стена была обнаружена случайно во время картографирования в сентябре 2021 года. Батиметрические данные высокого разрешения, то есть информация о форме морского дна, были собраны с помощью автономного подводного аппарата (АНПА). АНПА используют эхолот для создания карты местности под водой.

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Команда спустилась и сфотографировала сооружение. Затем они создали подробную 3D-модель каменной стены на основе фотографий и данных измерений с АНПА. Они нанесли на карту структуру морского дна в этом районе, показав отдельные камни.

3D-модель стены. Изображение: P. Hoy, Universität Rostock; Modell erstellt mit Agisoft Metashape: J. Auer, LAKD M-V На изображении получилась каменная стена длиной 971 метр. 1673 отдельных камня соединяют несколько больших валунов, образуя стену высотой один метр и шириной два метра. Камни размером с теннисный мяч или футбольный мяч. Вместе они имеют объем почти 53 кубических метра и весят в общей сложности более 142 тонн. Большинство камней весят меньше 100 килограммов.

Каменная стена находится на 21 метр ниже уровня моря. В то время этот район еще не был затоплен. Так называемая «поворотная стена» могла помочь людям ловить оленей, подозревает исследовательская группа. Статья ученых была опубликована в журнале «PNAS».

Стена расположена примерно в 10 километрах к северо-западу от города Рерик. Сооружение было затоплено Балтийским морем около 8500 лет назад. Команда ученых полагает, что племена использовали объект для охоты на оленей. 9800 лет назад этот регион был покрыт лесами.