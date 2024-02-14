Нефтегазовая компания Австрии OMV при всём желании не может разорвать газовый контракт с Россией.

Австрия на 98% зависит от российского газа. Сообщается, что 22% домохозяйств отапливаются природным газом. Страна пытается прекратить сотрудничать с РФ в плане закупки газа, но сталкивается с серьезными проблемами.

Срок действия газового контракта истекает лишь в 2040 году. Нефтегазовая компания Австрии OMV просто так не может выйти из сделки: ей придется заплатить штраф в размере €1 млрд. На это обращает внимание издание Politico.

Изображение из открытых источниковФлориан Штангл, эксперт в области энергетического права, считает, что год назад для OMV было подходящее время для выхода из контракта на поставку российского газа. В то время существовала вероятность внеочередного прекращения договоренностей из-за сокращения объемов поставок. Предлог «разрушенных доверительных отношений», вероятно, оправдал бы выход из контракта. Но чем больше времени проходит, тем сложнее OMV становится выйти из контрактов на поставку газа с «Газпромом».

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На сегодняшний день OMV придерживается условий контракта. Однако риск «безвозвратно разорванных» отношений доверия между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российской госкомпанией «Газпром» сейчас «значительно выше».