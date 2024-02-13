Лидер победившей на парламентских выборах партии находится за решеткой с 2022 года. Искусственный интеллект помог ему провести великолепную предвыборную кампанию.

На выборах в пятой по величине стране по численности населения оппозиционная партия PTI и близкие к ней кандидаты получили 101 из 266 мест в парламенте. Партию возглавляет находящийся в заключении бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, который проводил предвыборную кампанию из тюрьмы. Об этом сообщают многие СМИ, включая Интерфакс.

Автор: Mehmet Kalkan | Источник: Getty ImagesА как проводить агитацию, если ты за решеткой и не можешь появляться на публике? В цифровом формате. Для этого Хан и его команда использовали искусственный интеллект.

Видео предвыборной кампании были созданы с помощью искусственного интеллекта, чтобы Хан из оппозиционной партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф» (PTI) мог общаться с избирателями. Эти видеоролики распространялись, в частности, через X и YouTube, где они набрали миллионы просмотров.

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Победная речь Имрана Хана также была распространена в версии ИИ через YouTube. В целях прозрачности в названии видео указано, что это версия, созданная искусственным интеллектом, и не скрывается тот факт, что Хан на самом деле все еще находится в тюрьме. Видео выглядит следующим образом:



Имран Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 по 2022 год. Пакистан с населением 230 миллионов человек является пятой страной в мире по численности населения и, следовательно, провел одни из крупнейших по масштабу выборов в мире. Прежде чем заняться политикой, Хан был капитаном сборной Пакистана по крикету.

Будучи премьер-министром, он хотел позиционировать Пакистан как придерживающуюся нейтралитета страну и говорил, что они являются одновременно друзьями России и Соединенных Штатов. В апреле 2022 года он был отстранен от должности в результате вотума недоверия. Его обвинили в совершении 150 случаев коррупции за время пребывания на посту премьер-министра, а также в разглашении государственной тайны и государственной измене. Сообщается, что среди прочего он оставил себе государственные подарки, такие как драгоценности и позолоченный АК-47. Сторонники Хана считают, что его свергла военная хунта.

С помощью видеороликов ИИ оппозиционная партия Хана PTI теперь стала самой влиятельной в парламенте, и может сформировать правительство. Однако партии, занявшие второе и третье места, если объединятся, то тоже смогут сформировать правительство. Выборы в Пакистане в целом прошли с серьезными нарушениями; они были омрачены блокировками интернета и обвинениями оппозиции в нарушениях.