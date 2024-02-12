Никогда раньше обычные (гражданские) самолеты не летали на таких высоких скоростях.

Обычный грузовой самолет Boeing на базе пассажирского самолета Boeing 777 установил рекорд скорости. Никогда прежде самолет такого типа (за исключением «Конкорда») не летал с такой скоростью, как в ходе рейса 5116 авиакомпании China Airlines 25 января 2024 года.

Boeing 777-200F. Фото из открытых источниковBoeing 777-200F достиг максимальной скорости 1329,32 км/ч, что превышает номинальную скорость звука (1234 км/ч). Грузовой самолет не преодолел звуковой барьер во время полета между Тайбэем и Лос-Анджелесом.

Попутный воздушный ветер сделал возможной чрезвычайно высокую скорость. Boeing летел при скорости попутного ветра более 400 км/ч. Как сообщает Washington Post, это придало самолету скорость 1329 км/ч.

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Однако воздушная скорость, то есть скорость, с которой самолет двигался относительно воздуха, составляла лишь немногим более 900 км/ч. Таким образом, самолет летел ниже скорости звука, поэтому звукового удара не было.

Предыдущий рекорд скорости пассажирских самолетов датирован февралем 2020 года. Тогда Boeing 747 в рекордные сроки перелетел из Нью-Йорка в Лондон. В ходе рейса BA112 самолет с максимальной скоростью 1327,71 км/ч преодолел маршрут за 4 часа 56 минут. Тогда высокая путевая скорость была обусловлена сильной реактивной тягой.