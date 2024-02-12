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Обычный грузовой самолет Boeing на базе пассажирского самолета Boeing 777 установил рекорд скорости. Никогда прежде самолет такого типа (за исключением «Конкорда») не летал с такой скоростью, как в ходе рейса 5116 авиакомпании China Airlines 25 января 2024 года.
Boeing 777-200F достиг максимальной скорости 1329,32 км/ч, что превышает номинальную скорость звука (1234 км/ч). Грузовой самолет не преодолел звуковой барьер во время полета между Тайбэем и Лос-Анджелесом.
Попутный воздушный ветер сделал возможной чрезвычайно высокую скорость. Boeing летел при скорости попутного ветра более 400 км/ч. Как сообщает Washington Post, это придало самолету скорость 1329 км/ч.
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Однако воздушная скорость, то есть скорость, с которой самолет двигался относительно воздуха, составляла лишь немногим более 900 км/ч. Таким образом, самолет летел ниже скорости звука, поэтому звукового удара не было.
Предыдущий рекорд скорости пассажирских самолетов датирован февралем 2020 года. Тогда Boeing 747 в рекордные сроки перелетел из Нью-Йорка в Лондон. В ходе рейса BA112 самолет с максимальной скоростью 1327,71 км/ч преодолел маршрут за 4 часа 56 минут. Тогда высокая путевая скорость была обусловлена сильной реактивной тягой.