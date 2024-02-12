Пилот Амелия Эрхарт пропала в 1937 году при попытке совершить кругосветное путешествие. Обстоятельства крушения ее самолета до сих пор неизвестны. Подводный дрон, возможно, сфотографировал обломки турбовинтового Lockheed Electra.

Инвестор в недвижимость Южной Каролины отправился в дорогостоящую миссию по разгадке тайны исчезновения пилота Амелии Эрхарт. Как сообщает Wall Street Journal, изображения гидролокатора с подводного дрона, который он использует, показало на морском дне объект, похожий на самолет.

Тот самый пропавший самолет. Фото: F.X. O’Grady, Cleveland State University, Michael Schwartz Library, Division of Special Collections

Объект, который до сих пор не идентифицирован, находится на дне Тихого океана, примерно в 100 милях от острова Хауленд – и, по мнению экспертов, в пределах огромной территории, где Эрхарт внезапно исчезла в 1937 году.

Амелия Эрхарт в кабине Lockheed Electra. Самолет пропал в 1937 году. Фото: Shutterstock

До пропажи она отправила несколько радиосообщений кораблю береговой охраны США, но в них не указывалось, что Эрхарт и второй пилот Фред Нунан терпят бедствие. С тех пор исчезновение пионера авиации окружало множество мифов и теорий заговора. Предыдущие экспедиции по поиску самолета были неудачными.

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Тони Ромео, инвестор в недвижимость, который вложил почти все свое состояние в поиски самолета Эрхарт, похоже, обнаружил машину. Ромео - бывший пилот ВВС США - основывался на расчетах топлива и последних данных Эрхарт. Радиосообщения сузили область возможного крушения, которую он затем просканировал с помощью подводного дрона.

Модульный подводный аппарат «Хугин» норвежского производителя Kongsberg сфотографировал 13 500 квадратных километров дна океана за несколько 36-часовых миссий. Через 30 дней объект в форме самолета появился на снимках гидролокатора. Лишь 90 дней спустя Ромео и его команда обнаружили предполагаемые обломки — слишком поздно, чтобы вернуться и изучить их более внимательно.

Эксперты по гидролокации сообщили Wall Street Journal, что объект едва можно было разглядеть. Чтобы продолжить исследования, Ромео должен организовать и профинансировать новую экспедицию.

Объект расположен примерно на 5000 метров ниже поверхности моря. Для сравнения: затонувший «Титаник» лежит на глубине 3800 метров. Насколько опасны и трудны экспедиции на такую глубину, наверное, стало известно после трагической катастрофы батискафа «Титана» в прошлом году.

Если там действительно самолет Эрхарт, неудивительно, что его только сейчас обнаружили с помощью новейших технологий.

Уже почти 100 лет исследователи пытаются найти обломки самолета Lockheed 10-E-Electra, на котором Эрхарт пыталась совершить кругосветное путешествие. Ранее ей удалось стать первой женщиной, пересекшей Североамериканский континент и Атлантику. Она также была первым человеком, совершившим перелет с Гавайских островов через Тихий океан на материковую часть США.