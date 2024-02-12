Небольшим электронным устройствам больше не нужны батарейки. В этом году был анонсирован новый тип продукта Google с солнечными элементами.

Многие помнят калькуляторы, работавшие на солнечных батарейках. Некоторые детские игрушки также работают на солнечных батареях, которые могут обеспечивать электроэнергию даже в помещении со скудным освещением.

Ambient Photonics хочет устранить необходимость в небольших батареях типа АА и ААА. Для этого стартап из Калифорнии доработал технологию солнечных батарей, которая, по его собственным данным, обеспечивает в три раза больше энергии, чем аналогичные решения.

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Изображение: Ambient PhotonicsСолнечная батарея Ambient Photonics настолько эффективна, что может преобразовывать свет в электрическую энергию в тёмном помещении. Система сможет генерировать достаточно энергии, чтобы заряжать многочисленные устройства, ранее работавшие от батарей.

Ambient Photonics фокусируется в первую очередь на небольших устройствах для умного дома, датчиках, пультах дистанционного управления, а также на клавиатурах, компьютерных мышах и других гаджетах, которые требуют мало энергии. Ambient Photonics использует так называемые сенсибилизированные красителем солнечные элементы.

Для захвата света в солнечных элементах с электрохимическими красителями вместо полупроводникового материала используются органические красители. Эта бионическая система заимствована у природы и имеет принцип действия, аналогичный принципу хлорофилла в фотосинтезе.

В этом году компания и Google хотят представить новый продукт, который получает энергию исключительно от солнечных батарей. Ambient Photonics пока не раскрыла, какая это категория товаров.