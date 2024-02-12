Торговля поддельными товарами наносит большой экономический ущерб компаниям, а контрафактная продукция зачастую опасна. Amazon и BMW предприняли совместные действия против мошенников — они полагаются на искусственный интеллект.

Amazon и BMW Group совместно подали иск в Суд Европейского Союза по товарным знакам в Аликанте (Испания) против торговли контрафактной продукцией бренда BMW. Суд признал четырех жителей Испании виновными в попытке продавать контрафактные детали и аксессуары BMW на онлайн-платформе по всей Европе. Об этом обе компании заявили 8 февраля. Мошенникам отныне запрещено предлагать контрафактную продукцию, они должны уничтожить ее и возместить истцам ущерб.

Изображение из открытых источниковЭто первый успех в суде такого рода в Испании, достигнутый подразделением Amazon по борьбе с контрафакцией (CCU) и BMW Group. Мошенники, осужденные по гражданскому делу, нарушили закон, политику Amazon и неуважительно отнеслись к зарегистрированным товарным знакам BMW Group, пытаясь продать контрафактную продукцию (крышки клапанов, эмблемы и брелоки). Они предоставили поддельные сертификаты на товары.

Amazon обнаружила подозрительную деятельность с помощью передовых технологий машинного обучения. Искусственный интеллект помог выявить присутствующих на торговой площадке мошенников.

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Компания сотрудничала с BMW Group, чтобы подтвердить контрафакт. Затем Amazon заблокировала торговые счета ответчика, удалила предложения, связанные с этим кейсом, и по собственной инициативе выплатила компенсацию пострадавшим клиентам.

Данные Агентства интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) за январь показывают, насколько серьезными являются экономические последствия распространения поддельной продукции. Из-за такого мошенничества было сокращено около 200 000 рабочих мест. Важным каналом сбыта таких товаров является интернет-торговля. Amazon подчеркнула, что очень серьезно относится к проблеме.



