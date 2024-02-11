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Испания провела испытательный запуск торпеды со своей новой подводной лодки «Исаак Пераль»
ВМС Испании испытывают свою новую современную подводную лодку проекта S-80 «Исаак Пераль».

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ВМС Испании запустили торпеду со своей субмарины в рамках испытаний судна. Подводная лодка — недавно вошедшая в строй «Исаак Пераль», принадлежащая к классу S-80.
Изображение: NavantiaИспытания проводились на военно-морской базе Картахена недалеко от одноименного города на средиземноморском побережье Испании. Они состоялись в январе, но подробности стали известны только в начале февраля. Сообщается, что торпеды выпускались из торпедных аппаратов левого и правого борта лодки.

Запуск торпеды с лодки «Исаак Пераль». Фото: Espada & Escudo/XСудно «Исаак Пераль» было названо в честь одного из первых разработчиков подводных лодок. Это самая современная лодка, имеющейся в распоряжении ВМС Испании. Ввод в эксплуатацию ознаменовался задержками и трудностями, пишет ресурс The War Zone.

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Силовая установка судна представляет собой комбинацию традиционной электрической силовой установки с электричеством, вырабатываемым дизельным генератором, и воздухонезависимой двигательной установки (AIP). AIP основана на топливных элементах. Это технологическое решение позволяет субмарине оставаться очень долго под водой без необходимости всплывать на поверхность для зарядки аккумуляторов. 

«Исаак Пераль» имеет длину около 80 метров и ширину почти 12 метров. Водоизмещение составляет около 3000 тонн. Это делает субмарину одной из крупнейших неатомных подводных лодок в мире. Максимальная дальность перемещения — 8000 километров. Подводная лодка может непрерывно оставаться под водой от 30 до 55 дней.

Класс «Исаак Пераль» имеет стандартные 533-мм торпедные аппараты и вооружен тяжелыми многоцелевыми торпедами Atlas Elektronik DM2A4 SeaHake Mod 4 немецкого производства. Эта торпеда имеет модульную конструкцию и может быть модернизирована в зависимости от конкретного применения.

Особенностью является дальность действия, которая составляет до 140 километров. Торпеды могут использоваться как в полностью автономном режиме, так и в ручном режиме управления. По данным The War Zone, лодка способна стрелять противокорабельными ракетами UGM-84 Sub Harpoon и ракетами UGM-109 Tomahawk.

#оружие #военная техника #испания #подводная лодка #торпеды
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