Программист использовал ChatGPT для отправки сообщений нескольким тысячам женщин в приложение для знакомств Tinder.

Программист Александр Жадан превратил ChatGPT в своего личного помощника в приложении для знакомств Tinder. Он искал новых отношений с 2021 года и решил использовать технологию OpenAI, чтобы повысить свои шансы познакомиться с девушкой. Изображение из открытых источниковОн перепрограммировал GPT-2, чтобы чат-бот сам общался с женщинами из приложения. Чат-бот был запрограммирован таким образом, что общался, как Жадан и даже мог планировать свидания с помощью Google Календаря. По данным издания Gizmodo, такой подход привёл к тому, что он (а точнее ИИ-инструмент) отправил сообщения 5239 женщинам.

ChatGPT не сразу смог заменить Жадана. Ранние версии бота часто ошибались и иногда оставляли странные или неуместные комментарии. Например, всего после нескольких сообщений бот предложил женщине совершить длительную прогулку по лесу.

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Несмотря на эти первоначальные трудности, Жадан постоянно обновлял бота последними версиями ChatGPT 3, 3.5 и 4, чтобы улучшать его производительность.

Из более чем 5000 женщин, с которыми бот общался в Tinder, Жадан в итоге выбрал девушку Карину. После нескольких свиданий в реальности в 2023 году они решили жить вместе — сейчас пара готовится к свадьбе.

Лишь через несколько месяцев после начала отношений Карина узнала, что изначально она долгое время переписывалась с чат-ботом. Это ее ничуть не смутило. «Я думаю, что самое главное — это наша связь в реальной жизни», — сказала девушка.