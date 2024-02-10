Конфиденциальный доклад ООН дает представление о том, что происходит в Северной Корее. Страна тратит на ядерную программу украденные криптовалюты и сотрудничает с Россией.

Северная Корея финансирует свою ядерную программу, среди прочего, за счет украденных криптовалют. Об этом говорится в конфиденциальном докладе экспертов ООН.

Изображение из открытых источниковВ стране продолжают разрабатывать ядерное оружие, хотя последнее известное испытание состоялось в 2017 году, говорится в докладе. Огромные затраты на эти программы, очевидно, будут финансироваться за счет хакерских атак на компании, связанные с криптовалютами. Всего расследуется 58 кибератак, в результате которых хакеры по поручению Ким Чен Ына, как сообщается, за последние несколько лет украли около трех миллиардов долларов.

Атаки Lazarus Group

Сообщается, что с 2017 года хакеры из Северной Кореи похитили примерно $3 млрд в различных криптовалютах. При этом, $1,7 млрд преступники украли в 2023 году. Считается, что в период с июня по сентябрь 2023 года группировка киберпреступников Lazarus совершила пять самых успешных краж криптовалют на миллионы долларов. По оценкам криптоаналитиков Elliptic, только за эти пять атак северокорейская хакерская группа украла $240 млн.

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Массивные атаки Lazarus Group начались 3 июня 2023 года. Тогда северокорейцы украли более $100 млн у пользователей Atomic Wallet. Атаки продолжились в конце июля, когда группировка получила доступ к криптоактивам поставщика платежных услуг Coinspad. Было украдено около $37,3 млн. В тот же день организация осуществила атаку на сервис криптоплатежей Alphapo. Сообщается, что было украдено $60 млн. Во всех четырех случаях после расследования ФБР пришло к выводу, что воры были членами Lazarus Group.

12 сентября 2023 года с криптовалютной биржи Coinex было украдено около $54 млн в криптовалюте. Согласно исследованию Elliptic, по крайней мере часть украденных криптоактивов была перенаправлена через адрес, который использовался группировкой Lazarus в предыдущих преступлениях.

Так что, по крайней мере, очевидно, что ответственность за эту кражу также лежит на организации из КНДР. Однако подтверждения от правоохранительных органов пока еще не получено.

Организация Lazarus впервые появилась в 2009 году. Она осуществила DDoS-атаки на сайты из США и Южной Кореи. Однако международную известность группировка получила только после атаки на Sony Pictures в 2014 году. Тогда организация опубликовала внутренние документы голливудской студии, включая личную информацию примерно 4000 сотрудников.

Однако по-настоящему прибыльным бизнес стал для Lazarus только в 2016 году. Тогда группа осуществила серию незаконных банковских переводов на общую сумму один миллиард долларов. Хотя большая часть транзакций была остановлена, группа, как сообщается, украла несколько миллионов долларов.

Lazarus Group также несет ответственность за атаку программы-вымогателя Wannacry в 2017 году. Сообщается, что она затронула более 300 000 компьютеров в 150 странах. По оценкам, глобальный финансовый ущерб, нанесенный программой-вымогателем, составил до $4 млрд.

После атаки Wannacry киберпреступники, похоже, все больше и больше сосредотачиваются на краже криптовалют. С 2017 года организация неоднократно атаковала криптообменники и других поставщиков услуг криптосектора, похитив сотни миллионов долларов в цифровых монетах. Только в 2022 году Lazarus Group могла украсть сумму, эквивалентную миллиарду долларов.

Ядерная программа

Согласно докладу, представленная в сентябре в Северной Корее подводная лодка, с которой теоретически может быть запущено ядерное оружие, не представляет угрозы для других стран в обозримом будущем. Она еще не прошла испытания в открытом море. Также не протестирована возможность запускать с лодки баллистическую ракету.

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«Запуск ракет под водой или над поверхностью воды остается гипотетическим», — говорится в докладе ООН.

Северная Корея подвергается санкциям ООН и запретам на импорт из-за своей ядерной программы. Отчет является первым из двух ежегодных документов экспертной группы. Его направили в Совет Безопасности ООН в конце прошлой недели.

Сотрудничество с Россией

В прошлом году страна импортировала значительно больше товаров и расширила торговлю с Россией. Общие объемы торговли в 2023 году намного превысили показатели 2022 года. Страна стала получать «много иностранных товаров, ряд из которых можно отнести к предметам роскоши», говорится в отчете. Северная Корея в значительной степени изолировала себя после пандемии: торговля практически полностью остановилась.

Только к сентябрю импорт вырос до $1,4 млрд - за весь 2022 год он составил всего $911 млн, говорится в отчете. Безусловно, крупнейшим торговым партнером Северной Кореи является Китай. К осени торговля с Россией также выросла до объема в $28 млн - правда, это без учета санкционных товаров. К ним относятся поставки оружия, о которых также говорится в докладе.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию в сентябре и встретился с Владимиром Путиным.

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Было решено расширить партнерство «во всех сферах», и сотрудничество между обеими странами с тех пор значительно активизировалось. В октябре Белый дом заявил, что Северная Корея отправила России более 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

В докладе ООН также говорится о контейнерах и возможных доказательствах их доставки со ссылкой на высокопоставленного представителя «государства-члена». Якобы контейнеры поездом доставили на российский склад боеприпасов недалеко от границы с Украиной. Эксперты ООН подчеркивают, что не могут проверить, что было в контейнерах.

Далее в докладе говорится, что подпадающие под санкции товары из-за границы все чаще обнаруживаются в Северной Корее. В нескольких городах есть универмаги, предлагающие западные товары. Также было отмечено «значительное количество иностранных автомобилей» в Северной Корее. Новый внедорожник Mercedes-Benz Maybach GLS 600 и седан Maybach S650 были замечены в ноябре и декабре. Дизайнерские сумки и одежду французского бренда Dior, в частности, носили высокопоставленные государственные чиновники.