Авиалайнер Ту-214 совершил свой первый перелет из Москвы в Сочи в начале февраля. Возврата в эксплуатацию ждет еще один самолет — Ту-204. А вот у МС-21 возникли проблемы.

Российское авиастроительное предприятие «Туполев» в Казани должно в будущем производить значительно больше самолетов. С одной стороны, дальний бомбардировщик Ту-160, с другой стороны, пассажирский самолет Ту-214. В начале февраля этот самолет впервые перевез пассажиров из Москвы в Сочи.

Ту-214 перед первым полетом с пассажирамиТу-214 впервые был выпущен в 2009 году. Это модификация Ту-204, эксплуатирующегося с 1995 года. Самолет никогда не пользовался популярностью у гражданских авиакомпаний, потому что он был дешевым, но при этом сравнительно тяжелым. Российские авиакомпании в основном полагаются на западные машины, такие как Airbus A320 или Boeing 737, для маршрутов средней протяженности. Однако из-за санкций в настоящее время в гражданской авиации возникли проблемы.

Надежды в России возлагаются на самолеты типа МС-21, которые, однако, еще не эксплуатируются. Интерфакс в начале января сообщил, что МС-21 получил зеленый свет на полеты с максимальным числом пассажиров. Однако в первых числах февраля стало известно, что производство крыльев для этой модели оказалось под угрозой из-за американских санкций.

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Между тем Ту-214 должен восполнить пробел в авиации. Соответствующий план был озвучен полтора года назад. Совсем недавно Ту-214 строились только для специальных рейсов высокопоставленных чиновников и как VIP-машины для российских делегаций. Ту-214 был рассчитан на экипаж из трех человек. Новая версия самолета управляется двумя пилотами. В новых Ту-214 должно быть около 200 посадочных мест.

К 2030 году предприятие планирует построить 70 Ту-214. В настоящее время предпринимаются попытки максимально увеличить объем производства. По данным государственного авиастроительного холдинга ОАК, завод в Казани модернизируется. Вероятно, Ту-214 удовлетворит потребности России в самолетах при предусмотренных производственных мощностях.