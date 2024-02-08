В Танзании исследователи используют приложение распознавание лиц для борьбы со смертельной болезнью, от которой ежегодно умирают десятки тысяч людей.

Бешенство — смертельное заболевание, которое всё еще свирепствует в 150 странах и ежегодно становится причиной десятков тысяч смертей.

Изображение: WSU

99% инфекций возникают при контакте с зараженными собаками. Поэтому вакцинация считается наиболее эффективным средством борьбы с заболеванием.

Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали приложение, которое предназначено для наблюдения за собаками в Танзании с помощью функции распознавания лиц. Приложение используется для фотографирования животных, а затем сообщает, была ли собака ранее вакцинирована.

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Технически это работает следующим образом: фотография вакцинированной собаки сохраняется в базе данных. Если затем ту же собаку сфотографировать еще раз, в фоновом режиме происходит запрос к базе данных. Похожая собака ищется с использованием вероятностных вычислений. Информация показывается пользователю, который может уточнить, действительно ли это то самое животное.

Одна из проблем на данный момент заключается в том, что приложению требуется подключение к интернету. Над автономным решением ведётся работа. В будущем метод может быть использован для лечения других болезней животных.