В Италии построят инновационные заправочные станции для прогулочных судов с водородными двигателями.

Корпорация Natpower хочет производить, хранить и поставлять водород по всему миру в рамках своего проекта Natpower H. Об этом сообщила компания в пресс-релизе. Совместно с архитектурной фирмой Zaha Hadid Architects они создали проекты того, как могут выглядеть водородные заправочные станции. На фото ниже представлен концепт такого объёкта:

Как будет выглядеть водородная заправочная станция. Изображение: zaha-hadid.comОни необходимы не для круизных лайнеров или контейнеровозов, а для небольших прогулочных судов. К таким судам можно отнести и классическую моторную лодку.

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Заправочные станции особенно интересны из-за своей необычной формы. Согласно отчету Global Design News, использование доступных в регионе материалов, таких как песок и почва, а также низкоуглеродистого цемента, позволит уменьшить экологический след. Строительство будет осуществляться, в том числе, с использованием 3D-печати.

По словам Андреа Минердо, генерального директора NatPower H, они уже подписали соглашения с 25 портами из Италии о строительстве сети заправок. Первую заправочную станцию планируется открыть в Венеции в 2024 году. NatPower хочет построить не менее сотни станций к 2030 году.