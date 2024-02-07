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kosmos_news
Новые китайские дроны предназначены для участия в специальных военных операциях
Универсальный беспилотник призван заменить целые команды людей-профессионалов. Он предназначен для использования в специальных миссиях.

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Китайская армия работает с инженерами над беспилотниками, которые заменят людей через 10 лет. Дроны предназначены для использования в опасных миссиях, которые ранее выполнялись специальными командами военных. Дроны должны обладать целым набором функций.Изображение: South China Morning PostПо сообщению South China Morning Post, так называемый «Дрон 007» сможет преодолевать в полете большие расстояния, а также погружаться под воду и находиться там в течение длительного периода времени. По команде дрон «выныривает» из воды, летит к цели и наносит смертельный удар. Потом он может быстро снова скрыться в воде, то есть при атаке аппарат не будет уничтожен.

Исследование предоставляет дополнительную информацию о будущих специальных операциях с использованием дронов за рубежом. В документе описан сценарий 2035 года, в котором между Китаем и соседней страной начнется «незначительный конфликт». Чтобы сэкономить средства и предотвратить эскалацию конфликта, страны согласились ограничиться небольшими системами вооружения. К ним относятся, среди прочего: катера-беспилотники, дроны и зенитные орудия.

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В исследовании не упоминается название страны, но описывается приграничная река, ширина которой в среднем составляет 30 метров, а глубина — максимум 40 метров. Это может быть отсылкой к реке Ярлунг Цангпо, которая протекает через Тибет в Индию. Задача — атаковать объект противника в 40 километрах от линии фронта.

В этом сценарии Китай использует автономные дроны, которые предназначены для работы как индивидуально, так и вместе, группой. Они могут плыть по реке, не будучи обнаруженным противником. Под водой они должны большую часть времени находиться вблизи русла реки и вести оттуда торпедный огонь по лодкам противника.
В другой стратегии атаки дроны выныривают из реки и летят к противнику на малой высоте, чтобы сразиться с ним без приказов от оператора. 

Затем они должны зависнуть над полем боя и оценить нанесенный ущерб. Если в дальнейших нападениях нет необходимости, им следует вернуться на территорию Китая.

По данным китайской армии, создание такого дрона было вдохновлено подходом армии США. Обе страны участвуют в гонке по разработке дронов. Относительно недорогие беспилотные летательные аппараты предназначены для того, чтобы сокрушить противника за счет численного превосходства и интеллектуального управления.

Как пишет South China Morning Post, над разработкой дрона уже ведётся активная работа. Планируются дальнейшие инновационные проекты, «чтобы покрыть растущие оборонные потребности Китая».

#китай #военная техника #дрон
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