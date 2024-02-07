В испытаниях J-10CE превзошёл многоцелевой истребитель четвёртого поколения «Тайфун» (Eurofighter).

В ходе тренировочного полета ВВС Пакистана и Катара китайские истребители J-10CE соревновались с истребителями Eurofighter Typhoon («Тайфун»). Китайские военные эксперты предполагают, что J-10CE превзошел европейский самолет по ряду параметров. Однако эти утверждения пока не подтвердились.

Два истребителя соревновались друг с другом в девяти программах (испытаниях). J-10CE одержал победу в большинстве их них. Об этом пишет South China Morning Post.

Пакистанские военные пока не прокомментировали этот кейс. Во время учений ходили разговоры о том, что новый парк самолетов J-10CE «покажет свои силы против истребителей Eurofighter ВВС Катара».

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Модель J-10CE является экспортным вариантом J-10C. Китай хочет предложить более дешевую альтернативу военной технике Запада. J-10CE находятся на вооружении Пакистана с 2022 года. Их производит китайская государственная авиационная промышленная группа Avic Chengdu. Текущая, улучшенная версия была впервые представлена на авиасалоне в Дубае в ноябре. «Тайфуны» производятся Airbus, британской компанией BAE Systems и итальянской компанией Leonardo.