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Новая децентрализованная биржа Jupiter хочет привлечь на свою сторону сторонников монет на основе блокчейна Solana.
«Мы создаем идеальную замену CEX (централизованные криптобиржи). Сочетание низких комиссий за транзакции и приверженности Jupiter к отличным продуктам означает, что вам никогда больше не придется возвращаться на CEX», — обещает основатель Jupiter под псевдонимом Meow.
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Пока неизвестно, нуждается ли криптовалютная индустрия в децентрализованной бирже. В любом случае Jupiter удалось стать одним из лидеров на рынке DEX благодаря умной стратегии. С объемом торгов около $417 млн, который она зафиксировала в начале февраля, сейчас площадка лишь на шаг отстает от лидера Uniswap.
Нативный токен JUP, который распространяется среди лояльных пользователей посредством аирдропа с 31 января, входит в топ-100 криптовалют с точки зрения рыночной капитализации. 6 февраля этот показатель оценивается в $715 000. Цена токена составляет $0,53.
Jupiter представляет собой реальное приложение на блокчейне Solana, в котором до сих пор доминировали NFT и мем-токены. Meow хочет создать «здоровую экосистему». И эта экосистема недавно была вознаграждена массовой раздачей: 1,5 миллиарда токенов JUP (т.е. 15% от общего количества в десять миллиардов JUP) были распределены почти по миллиону кошельков. Вероятно, это один из крупнейших аирдропов в 2024 году. Токен JUP — это так называемый токен управления: тот, кто им владеет, может иметь право голоса в дальнейшем развитии DEX.
В прошлом, распределение токенов криптопроектов регулярно подвергалось критике. У Jupiter ровно половина из 10 миллиардов токенов должна быть распределена среди сообщества, а другая половина будет доступна команде проекта в различных формах (фонды развития, пул ликвидности и т. д.).
После запуска JUP несколько дней назад эйфория вокруг нового токена уже утихла. Цена JUP упала на 66% с момента его запуска, что поднимает вопрос о том, насколько долговечен проект.
Документы Jupiter содержат планы создания собственной стабильной монеты. Стейблкоины USDC и Tether торгуются как заменители доллара, но однажды появится и sUSD. Концепция предусматривает, что sUSD должен быть обеспечен токеном Solana (SOL) и что держателям sUSD должны выплачиваться годовые проценты в размере 7-20 процентов.
Подобные обещания о доходах хорошо известны в криптоиндустрии и редко выполняются. Так, проект Mirror, работавший на рухнувшем блокчейне Terra, также заявлял о доходности в 20 и более процентов — и чуть позже цена токена Terra/LUNA упала до нуля.