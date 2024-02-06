Децентрализованная криптовалютная биржа Jupiter становится очень популярной в криптосообществе. Однако ее нативный токен JUP сейчас пребывает на спаде.

Новая децентрализованная биржа Jupiter хочет привлечь на свою сторону сторонников монет на основе блокчейна Solana.





«Мы создаем идеальную замену CEX (централизованные криптобиржи). Сочетание низких комиссий за транзакции и приверженности Jupiter к отличным продуктам означает, что вам никогда больше не придется возвращаться на CEX», — обещает основатель Jupiter под псевдонимом Meow.

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Кошка-талисман биржи Jupiter. Изображение: JupiterПока неизвестно, нуждается ли криптовалютная индустрия в децентрализованной бирже. В любом случае Jupiter удалось стать одним из лидеров на рынке DEX благодаря умной стратегии. С объемом торгов около $417 млн, который она зафиксировала в начале февраля, сейчас площадка лишь на шаг отстает от лидера Uniswap.

Нативный токен JUP, который распространяется среди лояльных пользователей посредством аирдропа с 31 января, входит в топ-100 криптовалют с точки зрения рыночной капитализации. 6 февраля этот показатель оценивается в $715 000. Цена токена составляет $0,53.

Jupiter представляет собой реальное приложение на блокчейне Solana, в котором до сих пор доминировали NFT и мем-токены. Meow хочет создать «здоровую экосистему». И эта экосистема недавно была вознаграждена массовой раздачей: 1,5 миллиарда токенов JUP (т.е. 15% от общего количества в десять миллиардов JUP) были распределены почти по миллиону кошельков. Вероятно, это один из крупнейших аирдропов в 2024 году. Токен JUP — это так называемый токен управления: тот, кто им владеет, может иметь право голоса в дальнейшем развитии DEX.

В прошлом, распределение токенов криптопроектов регулярно подвергалось критике. У Jupiter ровно половина из 10 миллиардов токенов должна быть распределена среди сообщества, а другая половина будет доступна команде проекта в различных формах (фонды развития, пул ликвидности и т. д.).

После запуска JUP несколько дней назад эйфория вокруг нового токена уже утихла. Цена JUP упала на 66% с момента его запуска, что поднимает вопрос о том, насколько долговечен проект.

Документы Jupiter содержат планы создания собственной стабильной монеты. Стейблкоины USDC и Tether торгуются как заменители доллара, но однажды появится и sUSD. Концепция предусматривает, что sUSD должен быть обеспечен токеном Solana (SOL) и что держателям sUSD должны выплачиваться годовые проценты в размере 7-20 процентов.

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Подобные обещания о доходах хорошо известны в криптоиндустрии и редко выполняются. Так, проект Mirror, работавший на рухнувшем блокчейне Terra, также заявлял о доходности в 20 и более процентов — и чуть позже цена токена Terra/LUNA упала до нуля.