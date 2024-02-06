В Европе наблюдается спад продаж электромобилей. Акции мировых компаний-производителей электромобилей тоже резко падают.

В последние годы электромобили становятся всё более популярными во всем мире. На сегодняшний день они демонстрируют устойчивый рост продаж на многих рынках. Но 2024 год может оказаться трудным, например, для Германии, крупнейшего авторынка Европы.

Изображение из открытых источниковПо данным портала Electrek, к 2030 году ожидается, что на дорогах Германии будет около 15 миллионов электромобилей. Снижение продаж – плохой знак. Такое развитие событий обусловлено рядом факторов.

Прогноз экспертов компании PwC Strategy относительно мирового рынка электромобилей в этом году тоже не очень позитивный. Мировой рынок электромобилей в 2024 году останется большим, но есть причины для беспокойства. Снижение государственных субсидий, проблемы с цепочками поставок из-за геополитических конфликтов и неопределенность в отношении позиции будущих правительств, например, в США, электрификации транспортных средств могут замедлить успех электронной мобильности. Уже в четвертом квартале 2023 года стало очевидно, что бум электромобилей долго не продлится.

реклама

На данный момент фондовый рынок не особо верит в компании, производящие электромобили. Акции Rivian (-24%), Lucid (-10%), VinFast (-14%), Xpeng (-40%), BYD (-16%), Nio (-33%) и Tesla (-24%) сильно потеряли в этом году. Еще в конце 2023 года, за небольшим исключением, цены на акции резко упали из-за плохих перспектив. Настроение настолько плохое, что Renault отменила IPO своего подразделения электромобилей Ampere, а VW прекратил поиск внешних инвесторов для своего дочернего предприятия по производству аккумуляторов PowerCo.

Business Insider пишет о так называемом пузыре на рынке электромобилей, который, похоже, вот-вот лопнет. Акции ранее успешных компаний (Rivian, Lucid и Xpeng) сейчас упали на 80–90 процентов от своих максимумов. Кроме того, фондовые индексы электромобилей отстают от индексов других производителей автомобилей на 50–80 процентов. Сегодня почти все акции производителей электромобилей, которые вышли на фондовый рынок за последние пять лет, стоят ниже своей стартовой цены, причем многие даже значительно.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Конечно, всё это имеет серьезные последствия для различных рынков во всем мире. Крупнейшая австралийская компания по добыче лития недавно сократила производство, сообщает Guardian. Базирующаяся в Перте компания IGO подтвердила, что сокращает производство на своем предприятии Greenbushes недалеко от крошечного лесозаготовительного и горнодобывающего городка в Западной Австралии из-за низкого спроса на литий для аккумуляторов. С конца 2022 года цены на литий упали более чем на 80%.