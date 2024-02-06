5 февраля Найиб Букеле переизбрался на должность президента Сальвадора. Страна будет продолжать покупать биткоины.

5 февраля Найиб Букеле вновь стал президентом Сальвадора на следующие пять лет. За его кандидатуру проголосовали 83% избирателей. Сразу же вице-президент Феликс Уллоа заявил, что страна будет придерживаться реализуемой стратегии в отношении биткоина. Об этом сообщает портал forklog.

Изображение: forklogНапомним, Сальвадор, первая страна, сделавшая ведущий цифровой актив законным платежным средством, покупает 1 BTC каждый день, начиная с 18 ноября 2021 года. К 5 февраля власти владеют 2381 BTC ($102,8 млн), согласно Buy Bitcoin Worldwide.

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Пока что покупки биткоинов в Сальвадоре еще не окупились. Все из-за падения курса криптовалюты. Текущий эквивалент BTC-резервов в фиате составляет менее $103 млн, а в целом на покупку активов было потрачено более $100 млн.

Несмотря на эти цифры, биткоин, тем не менее, способствовал интеграции населения в финансовую сферу. Туризм также пережил подъем за последние три года. Это может быть частично связано с принятием биткоина.

С ежедневной покупкой одного биткоина Сальвадор теперь следует стратегии DCA. DCA — это инвестиционная стратегия, в которой инвестор разделяет общую сумму инвестиций на периодические покупки, чтобы воспользоваться волатильностью. Это популярный подход, особенно для волатильных активов, таких как биткоин. Опытные участники криптосообщества часто рекомендуют эту стратегию новичкам. План DCA Сальвадора может помочь стране значительно снизить среднюю закупочную цену. Как долго Сальвадор планирует придерживаться этой стратегии, неизвестно.

После введения биткоина большинство международных организаций, включая Всемирный банк и МВФ, продолжают предупреждать о негативных последствиях использования BTC в таком качестве. В конце 2023 года МВФ в очередной раз раскритиковал финансовое положение страны. Однако по имеющимся данным, ВВП страны за три года вырос более чем на 10%, что является самым высоким показателем в ее истории.

Президенту Букеле этого мало. Бывший предприниматель хочет предложить гражданство тем, кто инвестирует в страну. Букеле хочет представить Конгрессу список из 52 законодательных реформ. Помимо устранения и сокращения бюрократии, основной целью является создание налоговых льгот. В этом контексте выделяется предложение гражданства иностранцам. Букеле открыто объявил об этом в начале своего биткоин-проекта. Теперь эта инициативы, кажется, становится более конкретной.

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Букеле не считается эффективным политическим деятелем, но является одним из крупнейших драйверов принятия биткоина благодаря введению BTC, и многие криптоэнтузиасты отмечают эту его прогрессивность.

Сальвадор собирается продать так называемые биткоин-облигации на миллиард долларов. Среди прочего, с их помощью будет финансироваться так называемый Биткоин-Сити. Город, полностью основанный на вулканической энергии и, как говорят, финансируемый цифровыми монетами. Жители города также могут рассчитывать на отсутствие налогов — за исключением налога на добавленную стоимость.



