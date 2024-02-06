ЕС хочет полагаться на волновые электростанции WaveRoller компании AW Energy.

Известно, что волны (энергия движущейся водяной массы) могут обладать огромной силой. Уже давно существуют проекты по преобразованию этих сил в электрическую энергию. Для этой цели была спроектирована силовая установка WaveRoller. Она расположена на морском дне и имеет максимальную мощность до одного мегаватта (МВт).

Изображение электростанции WaveRoller. Источник: AW Energy

ЕС также участвует в этом проекте. Теоретическая энергия, которая может быть произведена во всем мире с помощью волновых электростанций, оценивается в 30 000 ТВтч/год. Это позволило бы обеспечить всё потребление электроэнергии на планете.

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Установка WaveRoller финской компании AW Energy расположена на морском дне недалеко от берега на глубине от 8 до 20 метров. Лопасти приводятся в движение волнами. Это своего рода «подводный парус», который наклоняется вперед и назад.

Генератор приводится в действие через гидравлическую систему, которая в конечном итоге вырабатывает электроэнергию. Подводный кабель передает энергию на сушу. В 2019 году первую подобную электростанцию компания AW Energy разместила в 800 метрах от побережья Португалии. Её максимальная мощность составляет 350 киловатт (кВт).

Примерно через два года её подняли со дна моря на поверхность для осмотра. В то время AW Energy была довольна полученными результатами. Несмотря на суровые морские условия – оборудование должно противостоять коррозии, в том числе от соленой воды – электростанция находилась в отличном состоянии.

Сейчас AW Energy работает над серийным производством электростанций. Компания ожидает объем рынка в 275 миллионов евро и создание около 500 рабочих мест в ЕС в течение следующих 10 лет. По данным AW Energy, эксплуатация волновых электростанций также привлечет косяки рыбы. Это окажет положительное влияние на рыбную промышленность.

Технология получения электричества позволит сетевым операторам точно рассчитать, сколько электроэнергии они выработают за несколько дней.

К 2030 году ЕС хочет установить волновые электростанции мощностью один гигаватт (ГВт). К 2050 году мощность должна составить 40 ГВт. По данным ЕС, около 40 миллионов домохозяйств могут быть обеспечены электроэнергией. В 2023 году в ЕС построены ветряные турбины общей мощностью 17 ГВт. Суммарная мощность ветроэнергетики в этом году составит уже 221 ГВт.

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Электростанция Uniwave200 в Австралии также вырабатывает электроэнергию из волн. Самым главным отличием от WaveRoller является то, что она располагается не на морском дне, а на поверхности моря. Прототип имеет мощность 350 кВт.