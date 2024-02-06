Проследить происхождение контента можно с помощью блокчейна.

Фотографии, видео, новости, статьи, книги и все остальное, что есть в интернете, может быть создано генеративным искусственным интеллектом. Многие результаты ChatGPT, Midjourney и других инструментов уже трудно отличить от оригинального контента. Люди больше не могут доверять контенту, поскольку ложную информацию невозможно отличить от правды.

Изображение из открытых источниковТак как же можно проследить происхождение контента и узнать, что он не был создан или обработан ИИ? С помощью блокчейна.

Илья Полосухин исследует искусственный интеллект и является соучредителем Near, блокчейн-сервиса из Кремниевой долины. Компания работает над типом открытой операционной системы через блокчейн. В интервью Cointelegraph он подчеркивает, что сам по себе блокчейн не способен отличить правду от лжи. Однако он может сформировать систему репутации, которая подтверждает авторитет тех, кто создает контент.

реклама

Примеры таких систем уже существуют. Например, в проектах цепочки поставок. Товары можно проверить с помощью блокчейн-решений. Эти записи в прозрачной и неизменяемой сети предназначены для предоставления четких доказательств происхождения соответствующих товаров.

Нечто подобное относится и к новостям. Информационное агентство Reuters протестировало программу проверки фотографий в качестве пилотного проекта. Блокчейн используется для хранения метаданных фотографий, чтобы можно было проверить подлинность материала.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Какими бы полезными ни казались эти приложения, существует также обычная дилемма технологии блокчейн. Сстоит ли использовать блокчейн, если можно обойтись без него? Полосухин утверждает, что блокчейн делает процессы более надежными и обеспечивает защиту от злонамеренных манипуляций с данными.