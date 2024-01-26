Криптовалютные биржи, такие как Binance и Coinbase, удалили из своих предложений почти 3500 токенов или криптовалютных пар в течение 2023 года — это рекорд

Торговые платформы иногда массово удаляют токены из своих предложений. Этот процесс не является чем-то необычным на рынке криптовалют. Особенно после окончания фазы хайпа, когда разочарованные инвесторы выводят деньги, убыточные проекты уходят в небытие. Однако в 2023 году было удалено рекордное количество токенов — самое время подвести итоги.

Изображение из открытых источниковСогласно анализу данных Kaiko, 3445 токенов были удалены с криптовалютных бирж, таких как Binance или Coinbase. Это на 15% больше, чем в 2022 году (около 3000 токенов) и более чем в два раза больше, чем в 2021 году (около 1500 токенов), пишет Bloomberg.

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Например, Coinbase удалила со своей платформы 80 торговых пар только в октябре. По оценкам аналитиков CCData, на криптобирже OKX было удалено около 170 пар. Одна из причин — стабильно низкий объём торгов по сравнению с рекордным 2021 годом. Этому, вероятно, способствовала серия скандалов и криптовалютных банкротств, таких как FTX.

В результате криптобиржи начали приводить в порядок свои предложения и концентрировать сократившиеся средства клиентов на более важных торговых парах. Эти процессы улучшают торговый опыт, поскольку сокращаются затраты на спред, говорит аналитик CCData Джейкоб Джозеф.

Токены или проекты, которые не приносят комиссий и, следовательно, не приносят доход криптобиржам в долгосрочной перспективе, удаляются. Регулирующие органы играют второстепенную роль. Комиссия по ценным бумагам и биржам США классифицировала в общей сложности 19 токенов как незарегистрированные ценные бумаги в ходе разбирательства против Coinbase и Binance в июне прошлого года.

Затем основные биржи удалили эти токены. Небольшие площадки пошли на этот шаг, чтобы избежать преследования со стороны SEC.

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Между тем недостатка в криптовалютах и токенах нет. В настоящее время на централизованных и децентрализованных криптобиржах зарегистрировано более 1,8 миллиона токенов.