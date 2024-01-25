Северокорейский лидер Ким Чен Ын был сфотографирован с дроном, похожим на RQ-4 Global Hawk.

На недавно опубликованных фотографиях изображен северокорейский лидер Ким Чен Ын во время военной инспекции. Изображения вызвали множество дискуссий в соцсетях. Рядом с Ыном находится нечто, очень похожее на дроны RQ-4 Global Hawk компании Northrop Grumman и дроны MQ-9 Reaper компании General Atomics.

Saetbyol . Изображение из открытых источников Это породило слухи о том, что северокорейская армия захватила или купила эти дроны – предположительно с баз США в Японии. Но действительно ли Северная Корея получила в своё распоряжение американские дроны?

На самом деле это были северокорейские копии американского беспилотника. Согласно сообщению военных экспертов, копия RQ-4 называется Saetbyol-4. Аналог MQ-9 называется Saetbyol-9.

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Saetbyol означает «Утренняя звезда». Государственные СМИ Северной Кореи описывают Saetbyol-4 как «стратегический разведывательный дрон», а Saetbyol-9 — как «многоцелевой ударный дрон».

Global Hawk используется ВВС и ВМС США для разведки и наблюдения. Дрон экспортировался в другие страны, такие как Австралия и Южная Корея.

Фото: ВикипедияДрон приводится в движение турбовентиляторным двигателем с характерным воздухозаборником над фюзеляжем. Характерный носовой выступ содержит такое оборудование, как различные датчики изображения и движения.

Global Hawk наиболее известен своей дальностью полета до 25 000 километров и временем полета более 30 часов. Благодаря размаху крыльев в 39,9 метра это один из крупнейших активно используемых дронов.

В отличие от Global Hawk, Reaper является одновременно разведывательным и боевым дроном. Он имеет размах крыльев 20 метров и может быть оснащен различными системами вооружения. Сюда входит до 8 единиц ракет класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire. Также он может сбрасывать планирующие бомбы JDAM с GPS-наведением.

Фото: ВикипедияЭто означает, что Reaper может поддерживать наземные операции не только посредством воздушной разведки, но и с помощью воздушных атак. Также была показана северокорейская версия с ракетами, напоминающими Hellfire.

О том, что эти реплики имеются в Северной Корее, известно примерно с середины 2023 года. Тогда, среди прочего, появилось видео запуска ракет одним из беспилотных дронов. Однако еще неизвестно, насколько это видео отражает реальные возможности Saetbyol-9.

В то время не было никаких подробностей о возможностях и точности северокорейских дронов. И ни об одном из них до сих пор не сообщалось.

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Структура и оборудование американских вариантов дронов очень сложны. Если Северная Корея сможет разработать и построить аналогичные беспилотники, это станет выдающимся достижением. Возможно, страна получила помощь с проектом, например, из Ирана или Китая.



