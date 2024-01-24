Благодаря частным лунным миссиям становится возможным необычное захоронение.

На борту корабля частной лунной миссии Peregrine находился прах умершего человека. Планировалось, что покойный найдет свой последний приют на спутнике Земли. Космический корабль не добрался до Луны, но в будущем такие миссии станут реальностью.

Изображение: NASA

Такие захоронения обходятся компаниям очень дорого. Celestis берет за такую услугу около $13 000. С помощью Peregrine-1 они отправили в космос, среди прочего, прах сценариста и продюсера Джина Родденберри («Звездный путь») и Артура Кларка (создатель фильма «Космическая одиссея 2001 года»). Вторая компания, Elysium Space, предлагает услугу за $11 950.

Изображение: DHL / AstroboticОтправка на Луну небольших капсул обходится дешевле. Одна из них (2,54 х 5,08 см) была размещена на посадочном модуле Peregrine в сотрудничестве с DHL. Внутри находились только фотографии. Сейчас можно запечатать в капсулу пряди волос, сувениры или «песок с любимого пляжа». В зависимости от размера капсулы цена начинается от $460.

Даже если для родственников это звучит как особая последняя дань уважения умершему человеку, существуют этические проблемы. Следы ДНК могут оказаться на небесном теле и загрязнить его. Чтобы предотвратить это, среди прочего, перед запуском марсоходы или луноходы должны быть очищены от биологического материала в специальных помещениях.

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Celestis подчеркивает, что в настоящее время это не регулируется законом. По данным компании, ДНК никогда не будет выпущена из капсул в космос или на небесное тело.

НАСА заявило, что не имеет никакого отношения к частным космическим путешествиям.

Юридически такой бизнес — это серая зона. Во многих странах умершего необходимо хоронить на кладбище. Поэтому необходимо принять решение о том, может ли пепел после кремации легально попасть в космос.

Правовое регулирование всего, что происходит в космосе, во многом неясно. Существуют правила для государств, например, в Договоре по космосу. В нем говорится, например, что на Луну не может претендовать ни одна страна. Однако такие правила не распространяются на частные компании.

Некоторые страны приняли законы, касающиеся грузов в космосе. Индонезия и Новая Зеландия, например, регламентировали, какие компании могут запускать грузы в космос. Об этом впервые сообщило издание The Conversation. Пока другие страны, такие как США или Китай, не введут аналогичные правила, компании могут запускать грузы оттуда.

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В случае с космическим мусором предпринимаются более решительные меры. США сейчас вводят штрафы для компаний, не соблюдающих определенные требования по утилизации старых спутников. Это было ответом на растущую угрозу столкновений на орбите Земли. Чем больше компаний предлагают перевозки и захоронение на Луне или на орбите, тем большее давление на правительства оказывается с целью регулирования этого процесса.