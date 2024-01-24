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kosmos_news
Японский лунный посадочный модуль SLIM пришлось отключить из-за проблем с солнечными элементами
Японский лунный посадочный модуль пришлось отключить. Ранее на Луну приземлились индийский модуль и луноход.

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Вскоре после исторической посадки на Луну японский космический зонд SLIM был отключен из-за проблем с электропитанием.
Изображение: JAXA 
 Батарея зонда была отключена с оставшимся зарядом на уровне 12%, сообщило японское космическое агентство JAXA 22 января. Ведомство хотело избежать ситуации, в которой «перезапуск посадочного модуля может быть затруднен». По данным JAXA, если в будущем солнечный свет упадет на Луну с запада, появится «возможность получения энергии» с помощью солнечных батарей.

JAXA хочет проанализировать данные, собранные во время приземления. Например, предполагается определить, достиг ли космический зонд длиной 2,40 метра и шириной 1,70 метра цели приземлиться в кратере Сиори в пределах радиуса 100 метров.

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Посадить зонд в этом районе особенно сложно, поскольку регион покрыт кратерами, а приземление происходит в условиях плохого освещения. Кроме того, сильный холод — в некоторых местах температура достигает -200C0 — может вывести из строя датчики и устройства зондов.

Разреженная атмосфера, которая преобладает на Луне, также мешает вовремя затормозить кораблю. К этому времени у зонда может закончиться топливо. Датчики могут запылиться.

На малоизученной территории спутника Земли предполагаются залежи воды в виде льда.

20 января JAXA подтвердило приземление модуля SLIM на спутник Земли в 00:20 по местному времени. Связь с аппаратом была установлена, но его солнечные элементы не производили электричества. Это была третья попытка Японии высадиться на Луну после двух неудачных миссий. 20 января Япония стала пятой страной в мире, совершившей высадку на Луне.

Напомним, индийский корабль в рамках миссии «Чандраян-3» 23 августа прошлого года благополучно приземлился возле Южного полюса Луны. Ранее на Луну также должен был приземлиться российский космический корабль «Луна-25». Однако что-то пошло не так, и зонд разбился.

Индия исследовала около двух недель Луну с помощью посадочного модуля «Викрам»: он весит 1752 килограмма. Луноход «Прагян» весит 26 килограммов.

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Напомним, «Чандраян-3» 5 августа достиг лунной орбиты за 22 дня. 17 августа лунный корабль успешно отстыковался от маршевого модуля. Эта миссия была второй попыткой Индии высадиться на Луну. «Чандраян-2» в 2019 году постигла та же участь, что и корабль «Луна-25» — он разбился о поверхность при попытке приземлиться.

#космос #япония #индия #луна #космический корабль
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Японский лунный посадочный модуль SLIM пришлось отключить из-за проблем с солнечными элементами
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