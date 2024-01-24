Американская боевая машина пехоты на самом деле значительно уступает самому современному боевому танку России.

Украина получила M2 Bradley («Брэдли») из США. Эта боевая машина пехоты доставляет войска на поле боя, а затем может обеспечить огневую поддержку своим оружием.

Боевая машина пехоты M2 Bradley — Википедия. Автор: Sgt. Brian Cumper

В M2A2 ODS Bradley, который получила Украина, могут разместиться 7 солдат, и еще дополнительно 3 члена экипажа. Основное вооружение — M242 Bushmaster. 25-мм пушка имеет стандартную скорострельность 200 выстрелов в минуту и эффективную дальность стрельбы 2000 метров.

У России же есть Т-90М. Основной боевой танк значительно превосходит «Брэдли» как по броне, так и по орудию. Он оснащен 125-мм пушкой, способной пробить до 800 мм бронебойной стали современными бронебойными снарядами BK-27. Даже менее мощные 125-мм снаряды довольно легко повредили бы «Брэдли». Его броня выдерживает только 30-мм снаряды.

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Т-90М имеет комбинированное защитное действие (броня и динамическая защита «Контакт-5») от бронебойных снарядов калибром до 155 мм. Современные бронебойные снаряды М2 «Брэдли» с обозначением М919 имеют пробивную способность всего около 70 мм броневой стали.

Т-90М — Википедия. Автор: KONSTANTIN MOROZOV

M242 Bushmaster имеет 2 механизма подачи боеприпасов для переключения между бронебойными и фугасными боеприпасами нажатием кнопки. Но что будет если эти две машины столкнуться в лобовой атаке?

Эксперты подчеркивают, что в армии США нет сценария, по которому проводится тренировка по атаке основного боевого танка 25-мм пушкой «Брэдли». Такой сценарий не разрабатывается, чтобы у экипажа не возникло ложного чувства безопасности, что он сможет победить такой боевой танк. Вместо этого практикуется применение ракетного комплекса TOW против основных боевых танков. Сообщается, что Украина как-то раз успешно применила TOW M2 Bradley против основных боевых танков Т-72.

Украина уже понесла тяжелые потери. По данным независимого нидерландского сайта оборонной аналитики Oryx, было потеряно не менее 65 M2 «Брэдли». Всего Украине обещали поставку 190 штук из США.

В отличие от основных боевых танков М1А1 Abrams, которые Украина также получила из США, поставляемые «Брэдли» не являются слишком устаревшей версией. M2A2 Bradley производился с 1988 года. M2A2 ODS были модернизированы начиная с 1995 года в результате уроков, извлеченных из операции «Буря в пустыне». Модернизации включают в себя электронную систему распознавания «свой-чужой», GPS и улучшенную систему обзора и прицеливания.

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Последней версией M2 Bradley является M2A4. Первые M2A4 поступили на вооружение армии США в апреле 2022 года. Всего для армии США было построено более 4600 М2 Bradley.