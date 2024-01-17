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kosmos_news
НАСА тестирует революционный лазер на МКС для спутниковой связи
Связь с использованием инфракрасных лазеров станет новым стандартом НАСА. Агентство готовится к отправке на Международную космическую станцию экспериментального аппарата, который протестирует высокоскоростную лазерную систему связи между МКС и наземными станциями.

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Система ILLUMA-T призвана произвести революцию в средствах связи на МКС в будущем. Система, использующая для связи инфракрасный лазер, призвана заменить существующую радиосвязь.
Фотоо: NASA / Roscosmos В начале ноября прошлого года аппарат был доставлен на Международную космическую станцию на ракете SpaceX Falcon 9.

ILLUMA-T означает интегрированный демонстрационный лазерный коммуникационный релейный пользовательский модем и терминал усилителя на низкой околоземной орбите. По сути, это система оптической связи, которая использует невидимый инфракрасный лазерный луч для передачи данных между космической станцией и спутником НАСА LCRD.

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Спутник был запущен в декабре 2021 года и находится на геостационарной орбите. Это означает, что он движется вместе с вращением Земли и поэтому всегда зависает над одной и той же точкой. Оттуда данные с МКС также передаются на Землю с помощью лазера. Промежуточный этап через спутник используется для того, чтобы МКС могла непрерывно отправлять и получать данные. Для этого требуется прямой визуальный контакт с наземными станциями, что не всегда возможно для МКС (например, когда она находится на другой стороне Земли).

На данный момент связь со спутником LCDR тщательно протестирована. Например, было исследовано, как различные условия в атмосфере влияют на скорость передачи. Лазерные лучи не могут проникнуть в облака, кроме радиоволн, поэтому на Земле существует несколько приемных станций. Две наземные станции, которые могут принимать и передавать данные, расположены на Столовой горе в Калифорнии и Халеакале на Гавайях. Обе горы характеризуются очень небольшим облачным покровом.

ILLUMA-T имеет размер холодильника и, следовательно, значительно меньше устройств связи, использующих радиоволны. Задача состоит в том, чтобы точно совместить лазер со спутником-ретранслятором. Ведь МКС движется в космосе на низкой околоземной орбите со скоростью 29 000 км/ч и даже небольшие отклонения лазера могут привести к потере связи.

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При полной работе ILLUMA-T должен быть в состоянии отправлять 1,2 гигабита данных в секунду на спутник LCRD (и, следовательно, на Землю) — этого достаточно, чтобы передать, например, фильм менее чем за минуту. «Скорость загрузки» на самой МКС составляет 52 мегабита в секунду. Если передача данных будет работать хорошо и надежно, эта технология может стать стандартом НАСА для передачи данных в космосе.

#космос #наса #мкс #связь
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