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Perplexity хочет произвести революцию в поиске в интернете и обогнать Google
Поисковая система Perplexity хочет предложить более точные результаты поиска для клиентов. Революция поиска произойдет благодаря большим языковым моделям.

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У Google появился новый конкурент, который называется Perplexity. Поисковик призван превзойти все поисковые системы на рынке по качеству. Финансовая поддержка на общую сумму $75 млн предоставлена Джеффом Безосом, генеральным директором Shopify Лютке и другими инвесторами.
Изображение: Perplexity Новое поколение поисковых провайдеров вот-вот завоюет рынок. План состоит в том, чтобы создать нишу, которая будет привлекать все больше и больше пользователей. Компания Perplexity, в которой работает всего 40 сотрудников и расположена в Сан-Франциско, получила $75 млн в рамках нового раунда финансирования. По данным Wall Street Journal, Perplexity во втором раунде финансирования была оценена в $520 млн — поэтому потенциал считается высоким. Хотя в мире ИИ-стартапов эта сумма не такая уж и большая, развитие впечатляет, учитывая, что Perplexity существует только с августа 2022 года. Доходы составляют $3 млн в год.
Perplexity отличается от традиционных поисковых систем тем, что имеет интерфейс, похожий на чат-бота, который позволяет выполнять поиск на естественном языке. После запроса к платформе ИИ предоставляет сформулированный ответ, но при этом предоставляет выбор различных источников. Чаще всего предлагаются сайты и статьи.
Базовой технологией является лицензируемый индекс Bing, то есть сайты, индексируемые Bing, и индексная инфраструктура, принадлежащая компании. Когда пользователь выполняет поиск с помощью Perplexity, поисковый запрос передается «помощнику» на основе GPT-4 и Claude-2.
ИИ-модель Copilot анализирует запрос, задает любые уточняющие вопросы и часто генерирует несколько слегка переформулированных запросов, чтобы представить наилучший результат поиска.
В бесплатной версии Perplexity предоставляет ответы через GPT–3.5. В платной версии профессиональные пользователи могут выбирать между GPT-4, Claude 2, Gemini от Google и собственной моделью Perplexity. Также существует возможность специализированного поиска с использованием разных типов настройки. С помощью «Академического» варианта осуществляется поиск только академических статей. Поиск Perplexity можно ограничить YouTube или Reddit. Компания, вероятно, выпустит больше типов настроек в течение года.
По собственным данным, Perplexity имеет около 10 миллионов пользователей в месяц.

#технологии #искусственный интеллект #поисковая система #perplexity
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