Открытие планет земного типа в негостеприимных регионах звездообразования меняет понимание происхождения жизни во Вселенной. Новые наблюдения показывают, что жизнь может возникнуть даже в самых суровых условиях нашей галактики.

Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) в конце прошлого года сделал новое открытие. Ученые из Астрономического института Макса Планка в Гейдельберге использовали телескоп для изучения области звездообразования NGC 6357.

NGC 63. Изображение: ВикипедияЭтот регион известен обилием молодых звезд, производящих активное ультрафиолетовое излучение и имеющих чрезвычайно высокие температуры. На фоне этой активности исследователи обнаружили молекулы воды и углерода в газопылевом диске, известном как XUE-1, окружающем одну из этих зарождающихся звезд.Такие диски являются местом рождения планет, которые позже вращаются вокруг соответствующей звезды.

Исследование показывает, что даже в самых экстремальных условиях нашей галактики могут существовать условия для возникновения планет земного типа. Это открытие опровергает предыдущие предположения, согласно которым вероятность существования планет в таких сложных условиях минимальна.

Открытие позволяет предположить, что в таких условиях могли формироваться каменистые планеты, возможно, с водой и условиями, аналогичными земным.

Основная причина, по которой образование таких планет в местах звездообразования не исследовалось, заключается в том, что такие регионы сегодня редко встречаются.

Их расцвет был десять миллиардов лет назад. Области звездообразования, о которых известно, часто расположены на больших расстояниях от Земли, что затрудняет их наблюдение и изучение.

NGC 6357 является исключением — на расстоянии 5500 световых лет от Земли она находится сравнительно близко. Недавнее открытие в этом регионе предполагает, что образование планет земного типа в такой среде может быть более распространенным, чем считалось ранее.

Однако на основании одного наблюдения нельзя сделать какой-либо общий вывод. Тем не менее, это открытие дает новую надежду и перспективы относительно существования внеземной жизни на просторах Вселенной.