В новом исследовании описан метод радиоэлектронной борьбы, который, как утверждается, устойчив к технологиям защиты от помех. Посвященная исследованию статья появилась в китайских СМИ в начале января нового года.

По мнению военных экспертов, нарушение или выведение из строя коммуникаций противника в будущем будет приобретать все большее значение. Поэтому технологии, обобщенные под термином «электронная война», представляют большой интерес для армий во всем мире. Китайские ученые описывают новый метод такой войны, который считается «новаторским».

Изображение: REUTERSКак сообщает Eurasian Times со ссылкой на статью в South China Morning Post, новое оружие сможет излучать целую череду направленных в определенную область лучей электромагнитных волн из одной антенны. Могут попасть под цели сразу несколько объектов, и, как сообщается, они могут находиться на земле, в воздухе и на воде. Электромагнитные волны излучаются в широком частотном спектре и, как сообщается, даже способны преодолеть технологии защиты от помех.



Новое оружие из Китая невозможно остановить скачкообразной сменой частот (это решение обосновала ученая Хеди Ламарр) или чем-то подобным. В своем исследовании ученые не раскрывают, почему решили опубликовать свои выводы о новом методе. Но они убеждены, что технология произведет революцию в области радиоэлектронной борьбы. Исследование можно будет изучить и применить во всем мире. Это означает, что не только Китай может получить выгоду от данной разработки.