Пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил посадку из-за разгерметизации салона

Когда несколько дней назад в Токио загорелся самолет Airbus A350, аварийные выходы спасли жизни пассажиров. В рейсе Boeing 737-9 Max в пятницу, 5 января, такая дверь аварийного выхода стала едва ли не фатальной для пассажиров.

Скриншот из соцсетейЧерез 6 минут после взлета самолета Alaska Airlines внезапно раздался громкий хлопок. Люк аварийного выхода перед правым крылом оказался оторван, и воздух хлынул в салон. Из-за падения давления пассажирам пришлось дышать через кислородные маски.

Самолет немедленно приготовился к аварийной посадке, сделал петлю и приземлился обратно в аэропорту Портленда через 22 минуты после взлета. Инцидент произошел на высоте 5000 метров и скорости около 720 км/ч, свидетельствуют данные Flightradar24.

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К счастью, место рядом с дверью оказалось незанятым. Согласно сообщению The Oregonian, подросток, сидевший на среднем сиденье, получил травмы из-за внезапной потери давления. Однако серьезных травм у остальных пассажиров не было. 171 пассажир, скорее всего, в ужасе сбежали подальше от злосчастной двери аварийного выхода.

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Из-за аварии авиакомпания приостанавливает полеты всех своих самолетов 737-9 Max.