ВМФ России проводит учения по подготовке экипажей к походам подводных лодок в Антарктиде.

Во время проведения СВО Россия, очевидно, не упускает из виду еще один геополитически значимый регион: Арктику. Северный Ледовитый океан, замерзающий зимой, несмотря на изменение климата, станет местом проведения военных учений по подготовке экипажей подводных лодок к плаванию подо льдом.

Изображение: APA/AFP/POOL/KIRILL IODAS / KIRILL IODAS В учениях примут участие атомные подводные лодки Северного флота России. Об этом сообщают многочисленные СМИ. Одним из задействованных кораблей является «Генералиссимус Суворов». Лодка относится к классу подводных лодок «Борей-А» и может нести до 16 баллистических ракет «Булава». Подводные лодки с ядерным оружием на борту являются важным средством ядерного сдерживания для России, поскольку их передвижения подо льдами Арктики трудно или невозможно отследить противникам.

Важной частью программы арктических учений всегда является отработка появления подводных лодок во льдах. Экипажи кораблей либо ищут в дрейфующем льду небольшие свободные ото льда участки, либо проламывают ледяную корку в местах толщиной не более 2,5 метров. Подводные лодки осторожно маневрируют в нужном месте и медленно поднимаются, пока башня не коснется нижней части льда. За счет опорожнения балластных цистерн плавучесть увеличивается до такой степени, что подводная лодка прорывается сквозь лед на поверхность.