Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Крупнейший технологический провал 2023 года учит не пренебрегать безопасностью
«Дальновидный» генеральный директор OceanGate хотел реализовать свои идеи любой ценой, но его подводный аппарат «Титан» потерпел крушение летом 2023 года. Несколько человек погибли.

реклама

Крушение батискафа «Титан» в июне 2023 года, безусловно, стал одним из самых трагических событий в технологическом секторе. Всего погибло 5 человек, в том числе генеральный директор OceanGate, изобретатель и конструктор подводных лодок Стоктон Раш. В момент катастрофы его подводная лодка «Титан» находилась в экспедиции по исследованию остатков «Титаника». Два журналиста Business Insider обобщили наиболее важные события в деле OceanGate и рассмотрели, какой урок можно извлечь из этого инцидента на будущее.

Изображение: Википедия

реклама

Еще до того, как были проведены настоящие расследования, многочисленные эксперты уже объяснили различные сценарии гибели пассажиров подводной лодки. Причиной взрыва стал разрыв прочного корпуса корабля.
Шло время после трагического инцидента, и о генеральном директоре Стоктоне Раше узнавали все больше и больше. Судя по всему, он намеренно проигнорировал опасения экспертов по поводу безопасности и обвинил их в том, что они своими предупреждениями просто препятствуют инновациям.



«В какой-то момент траты на безопасность становятся напрасными расходами», — сказал Стоктон журналисту CBS Дэвиду Погу в 2022 году.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


На самом деле Стоктон хотел использовать подводную лодку для поиска на морском дне нефти и газа и заработать на этом много денег. Тур к «Титанику» послужил предлогом: он просто хотел убедить своих инвесторов в перспективности таких миссий.
В отличие от обычных подводных лодок, батискаф (по мнению многих экспертов, это ошибочное название аппарата) «Титан» был изготовлен не только из титана, но и из смеси углеродного волокна и титана. В интервью генеральный директор хвастался, что этот метод строительства намного дешевле, хотя «все говорили, что с его помощью строить невозможно».
Business Insider смог просмотреть электронные письма Стоктона, которые показали, что он намеренно искажал действительность. Предприниматель хотел показать, что знал лучше, чем другие эксперты, которые сочли подводную лодку непригодной для глубоководного плавания. Пассажиры, бывшие на «Титане» до трагической катастрофы, рассказывали о пугающих тресках и сбоях связи на борту судна.
По данным Business Insider, чрезмерная самоуверенность Раша и вера в то, что инновации всегда означают нарушение правил, привели к тому, что тур на подводной лодке стал крупнейшим технологическим провалом 2023 года. Остается надеяться, что другие самопровозглашенные новаторы возьмут хороший пример с Раша и в будущем перестанут вводить инновации любой ценой.

#подводная лодка #титаник #титан #батискаф
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тайвань подтверждает трагедию с частью экипажа подводной лодки
Эксперт спрогнозировал проблемы для подлодок в связи с глобальным потеплением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
85
Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
2
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
+
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
6
Сэм Бэнкман-Фрид, До Квон и Алекс Машинский могут отправиться за решетку в 2024 году
+
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
4
Джефф Безос предложил всему человечеству «переехать» на космические станции
4
Ryzen 7 8700G получит графику Radeon 780M RDNA3 с тактовой частотой до 2,9 ГГц
9
В Сети показали планирующую бомбу ОФАБ-250 с УМПК в белгородском поле, которая не разорвалась
1
Huawei представляет собственную операционную систему HarmonyOS
2
Компания AnTuTu назвала смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи
2
В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии
3
Samsung хочет избавиться от людей на своих заводах по производству чипов к 2030 году
+
Dogecoin (DOGE) упал на 15%
+
Правительство ФРГ: Украина оснается без ракет Taurus, в ближайшие месяцы наверняка
1
Подтверждена дата глобального запуска Redmi Note 13 5G
+
Представлен изогнутый монитор Dell UltraSharp 40 с Thunderbolt 4 и зарядкой устройств 140 Вт
+
Загадочный заказчик попросил украсить и без того дорогой гиперкар карбоном и 24-каратным золотом
1
Бренд Plextor прекратил свое существование — аналогичная участь ранее постигла OCZ
2

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
79
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
81
О советском ударном самолёте МиГ-27
6
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
57
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
10
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
8
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
4
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
4
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1

Сейчас обсуждают

Mostack
23:28
ненене, рендер 8к мне и через несколько лет не понадобится =)
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Сергей Ащев
23:27
Надо уходить с винды, Linux Mint, Uncom гораздо лучше.
AMD начала подготовку к выходу процессоров Zen 5
Инженер Заполярный
23:26
Надо поддержать :-) Huawei — куплю их смартфон (тем более что тот булыжник на котором пишу Oukitel WP5 Pro — поверг меня в культурный шок, после 3 года верно послужившего Honor 9x)
В США опасаются очередных прорывов от китайской компании Huawei
Михаил Маюров
23:20
При всем уважении к самому Вирту, паскаль и дельфи воспринимается сейчас (да и уже в 2007, когда я был студентом) как куча потерянного времени развития не в том направлении, ввиду жуткого консерватизм...
MSI готовит к выходу свою первую портативную игровую консоль
glavhyilo
23:15
хоть от меняй военное положение,хоть не отменяй,переговоров все равно не будет,с проигравшей стороной никто не переговаривается,херовый политолог соскин,раз такого не знает.На украине 57 стран воюют,с...
Экс-советник Кучмы заявил о риске краха ВСУ и начала гражданской войны на Украине
Boris Kopyltsov
23:11
3060@12 и 4060@16. Для рендера 4к видео 12Гб хватает, а для рендера 8к 16Гб не хватает. А нейронки скушают всё что дадут и попросят больше.
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Yilec
23:08
Правильно, с американцами надо как с животными - всё на примере показывать. Что будет, если они нагадят Китаю. https://www.youtube.com/shorts/Llz2RnERFpI
Китай репетирует атаку на американский авианосец с помощью гигантской модели
Robertas Balt
23:04
Пару бомб потеряли прошлом году в каком то городе. Совсем недавно Х101 упал в какой то деревне. Теперь ФАБ.
В Сети показали планирующую бомбу ОФАБ-250 с УМПК в белгородском поле, которая не разорвалась
glavhyilo
22:56
даже киевской области не оставят украине и ещё польшу поделят тоже на куски.До 1997г должно состояние нато быть,остальное денацифицируют.Грубо говоря пока про германию не говорили,с остальными странам...
Mysl Polska: Территория от Харькова до Одессы будет занята РФ для решения вопроса с НАТО
Mostack
22:56
Кому для работы надо - там другие критерии. В большинстве случаев гпу послабее - памяти побольше. Типа 3060х12 . А вот когда нафиг не надо, а если надо то через несколько лет...
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем