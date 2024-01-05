«Дальновидный» генеральный директор OceanGate хотел реализовать свои идеи любой ценой, но его подводный аппарат «Титан» потерпел крушение летом 2023 года. Несколько человек погибли.

Крушение батискафа «Титан» в июне 2023 года, безусловно, стал одним из самых трагических событий в технологическом секторе. Всего погибло 5 человек, в том числе генеральный директор OceanGate, изобретатель и конструктор подводных лодок Стоктон Раш. В момент катастрофы его подводная лодка «Титан» находилась в экспедиции по исследованию остатков «Титаника». Два журналиста Business Insider обобщили наиболее важные события в деле OceanGate и рассмотрели, какой урок можно извлечь из этого инцидента на будущее.

Изображение: Википедия



реклама

Еще до того, как были проведены настоящие расследования, многочисленные эксперты уже объяснили различные сценарии гибели пассажиров подводной лодки. Причиной взрыва стал разрыв прочного корпуса корабля.

Шло время после трагического инцидента, и о генеральном директоре Стоктоне Раше узнавали все больше и больше. Судя по всему, он намеренно проигнорировал опасения экспертов по поводу безопасности и обвинил их в том, что они своими предупреждениями просто препятствуют инновациям.





«В какой-то момент траты на безопасность становятся напрасными расходами», — сказал Стоктон журналисту CBS Дэвиду Погу в 2022 году.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



На самом деле Стоктон хотел использовать подводную лодку для поиска на морском дне нефти и газа и заработать на этом много денег. Тур к «Титанику» послужил предлогом: он просто хотел убедить своих инвесторов в перспективности таких миссий.

В отличие от обычных подводных лодок, батискаф (по мнению многих экспертов, это ошибочное название аппарата) «Титан» был изготовлен не только из титана, но и из смеси углеродного волокна и титана. В интервью генеральный директор хвастался, что этот метод строительства намного дешевле, хотя «все говорили, что с его помощью строить невозможно».

Business Insider смог просмотреть электронные письма Стоктона, которые показали, что он намеренно искажал действительность. Предприниматель хотел показать, что знал лучше, чем другие эксперты, которые сочли подводную лодку непригодной для глубоководного плавания. Пассажиры, бывшие на «Титане» до трагической катастрофы, рассказывали о пугающих тресках и сбоях связи на борту судна.

По данным Business Insider, чрезмерная самоуверенность Раша и вера в то, что инновации всегда означают нарушение правил, привели к тому, что тур на подводной лодке стал крупнейшим технологическим провалом 2023 года. Остается надеяться, что другие самопровозглашенные новаторы возьмут хороший пример с Раша и в будущем перестанут вводить инновации любой ценой.