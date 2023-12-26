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kosmos_news
Небольшой космический челнок НАСА должен полететь к МКС в 2024 году
Dream Chaser — это своего рода космический внедорожник. Свой первый полет на МКС небольшой космический корабль планирует совершить в 2024 году.

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В ноябре Sierra Space показала первую готовую модель своего корабля Dream Chaser. В 2024 году беспилотный космический корабль должен отправиться в полет на МКС и продемонстрировать свои возможности. НАСА недавно раскрыла более подробную информацию о первой миссии космического корабля.
 Изображение: NASA


Грузовая система Dream Chaser состоит из самого космического корабля и грузового модуля. Грузовой модуль называется «Падающая звезда» и предназначен для доставки грузов на МКС и последующего возвращения оттуда других грузов. Челнок Dream Chaser способен совершить до 15 полетов, что делает его космическим кораблем многоразового использования.
Планируется, что Dream Chaser будет запущен на борту ракеты Vulcan Centaur с космодрома 41 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Панели обшивки предназначены для его защиты. Потом они выбрасываются на орбиту.
Во время полета к МКС космический корабль продемонстрирует, на что способен. За полетом будут следить Космический центр Кеннеди НАСА во Флориде, Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне и Центр управления полетами Dream Chaser в Луисвилле, штат Колорадо.
Ожидается, что помимо демонстрации своих летных скиллов космический корабль доставит на МКС груз весом 7800 фунтов (около 3500 кг). В своем первом полете он пробудет на МКС 45 дней. Однако в будущем Dream Chaser будет там базироваться до 75 дней и затем сможет перевозить 11 500 (около 5 200 кг) фунтов груза. Космический корабль сможет взять с собой обратно 3500 (около 1600 кг) фунтов груза — в первую очередь он будет перевозить образцы из экспериментов.
Когда Dream Chaser отправится в обратный путь на Землю, он должен снова приземлиться всего через 11–15 часов — при условии, что позволит погода. Для этого 26 двигателей зажигаются таким образом, что космический корабль выводится с орбиты. Затем он снова войдет в атмосферу Земли и приземлится на взлетно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди, как и космический шаттл.
Это будет первая посадка космического корабля в этом месте с 2011 года. НАСА еще не объявило, когда именно Dream Chaser запустится в 2024 году.

#космос #наса #ракеты #мкс
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