Засев облаков — введение реагентов для изменения состояния окружающей среды — был осуществлен в так называемой культурной столице Пакистана. Однако результат не оправдал ожиданий, а эксперты предупреждают о последствиях.

В культурной столице Пакистана Лахоре уровень загрязнения воздуха один из самых высоких в мире. В начале декабря школы, рынки и парки пришлось закрыть из-за ухудшения качества воздуха. В середине месяца местное правительство попыталось использовать технологию засева облаков, чтобы вызвать дождь и улучшить качество воздуха. По данным Guardian, это принесло лишь краткосрочное улучшение.

Источник фото: APA/AFP/ARIF ALI





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При так называемом засеве облаков частицы иодида серебра распыляются самолетами над наиболее загрязненной смогом областью. Цель состоит в том, чтобы облака рассеялись через несколько часов. Этот метод также известен как «Blueskying». Когда нужно защитить города от града, самолеты также распыляют иодид серебра.

Значение AQI, указывающее на загрязнение воздуха, упало с 300 до 189. Для сравнения: от значения 50 наблюдается повышенный риск для здоровья.

Однако улучшение длилось недолго. Всего через несколько дней значение AQI снова выросло до значений до засева облаков. Поэтому власти планируют проводить такие операции регулярно.

Эксперты отмечают, что подобные вмешательства в природу могут иметь неопределенные последствия. Положительный эффект может быть достигнут в краткосрочной перспективе, но такие процессы не являются долгосрочным решением проблемы. Было бы лучше бороться с причинами смога. На движение транспорта приходится 50% загрязнения воздуха в Лахоре.