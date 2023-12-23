В Аргентине отныне можно использовать биткоин в качестве средства платежа. После репрессивной политики последних лет изменение закона новым президентом Хавьером Милеем вызывает радикальную смену курса.

Отныне Аргентина поддерживает использование биткоина, криптовалют или любой другой свободно конвертируемой валюты при условии, что обе договаривающиеся стороны предварительно согласовали средства оплаты. Об этом стало известно 22 декабря. Таким образом, пользователи имеют юридическое право использовать цифровые монеты.

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Изменение закона соответствует цели нового президента Аргентины Хавьера Милея – предложить аргентинцам больше свободы. Милей объявил о радикальном изменении курса в Аргентине в ходе предвыборной кампании. 53-летний политик вступил в должность 10 декабря.

Эксперты размышляют о долгосрочных целях президента. Некоторые аналитики ожидают проведения денежно-кредитной политики в стиле Панамы. В Панаме нет официальной национальной валюты.

Милей заявил, что по крайней мере де-факто заменит аргентинское песо долларом США в качестве платежного средства. На прошлой неделе правительство девальвировало песо, которое в результате потеряло около 50% по отношению к доллару.

22 декабря 800 песо эквивалентны одному доллару. Кабинет Милея заявил, что хочет спасти экономическую политику страны от катастрофы посредством девальвации. Международный валютный фонд согласился с этой оценкой.

Еще до вступления в должность Милей публично заявил, что хочет ликвидировать центральный банк Аргентины, чтобы предотвратить кризис в стране. За последние несколько лет это учреждение не доказало свою эффективность.

Ранее в Аргентине неоднократно возникал вопрос о пользе криптовалют. Жители искали альтернативу аргентинскому песо, чтобы не обеднеть из-за продолжающейся инфляции. Аргентинцы уже давно предпочитают использовать доллар, хотя его использование было запрещено до прихода к власти Милея.